CAMPLI/ SI ACCENDONO LE LUCI NEL GIARDINO DI BABBO NATALE

Si accendono le luci del Giardino di Babbo Natale a Campli che regalerà momenti incantati per tutte le festività natalizie. A presentarle la Giunta comunale con a capo il Sindaco Federico Agostinelli attorniato da tanti cittadini. Un Natale con tanta luce e la novità, anche per Campli delle luminarie a terra che quest'anno sono state adottate in molti comuni del teramano, Teramo città compreso.



"Da oggi fino al prossimo 6 gennaio inizia il ricco calendario di eventi che abbiamo messo a punto, in collaborazione con le associazioni del territorio, per allietare le festività natalizie in centro storico e in tutto il nostro Comune - dichiara il Sindaco Federico Agostinelli - con l’accensione delle luminarie a Campli e a Sant’Onofrio diamo il via agli appuntamenti del cartellone natalizio: vi aspetto numerosi per accendere insieme la magia del Natale".