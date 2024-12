LA POLEMICA / EVOLUZIONE SOSTENIBILE CONTRO COSTANTINI: “NELLE MARCHE IL TRENO DIRETTO DALLA GERMANIA È REALTÀ…”

Il 17 agosto 2023, l’assessore al turismo Marco Di Carlo annunciava in un’intervista a un quotidiano locale la

possibilità di attivare un collegamento ferroviario diretto con la Germania. L’assessore dichiarava di aver

avviato contatti, in fase di definizione, con la principale compagnia ferroviaria tedesca, lasciando intendere

un progetto imminente. A distanza di oltre un anno, la realtà è sotto gli occhi di tutti: nessun treno proveniente

dalla Germania è mai arrivato Giulianova. Ciò che rimane di quell’annuncio è una promessa elettorale non

mantenuta.

Mentre l’amministrazione Costantini resta ferma ai proclami, altri territori si muovono con progetti concreti.

È di questi giorni la notizia dell’attivazione, dal 17 aprile al 6 ottobre 2025, di un collegamento ferroviario

diretto tra Monaco di Baviera e Ancona. Il servizio, realizzato dalle ferrovie tedesche e austriache, sarà

garantito da un treno con oltre 500 posti, con fermate in località turistiche di rilievo quali Rimini, Riccione,

Cattolica, Pesaro e Senigallia. È facile prevedere che il nuovo collegamento rappresenterà un’importante

opportunità di crescita grazie al flusso di turisti, soprattutto tedeschi e austriaci, verso le località della

Romagna e del nord delle Marche.

L’amministrazione Costantini ha dimostrato, ancora una volta, mancanza di visione strategica in ambito

turistico, affrontando con superficialità e disinteresse le questioni legate alla mobilità ferroviaria e ai servizi

connessi. L’esempio più lampante è lo stato di degrado del tratto di sottopasso ferroviario, di competenza

comunale, che dal quarto binario conduce all’uscita lato mare (via Bolzano), da mesi ormai in condizioni

igieniche indecorose, con rifiuti abbandonati e mai rimossi. Indubbiamente, un pessimo biglietto da visita per

la città, offerto dagli attuali amministratori comunali. A questo si aggiunge il silenzio sul lento avanzamento

dei lavori di riqualificazione della stazione, avviati da Rete Ferroviaria Italiana nel novembre 2022 e non ancora

ultimati, che stanno causando tanti disagi ai numerosi viaggiatori. Pur non avendo competenze dirette sui

lavori, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto sollecitare un’accelerazione degli interventi per garantire

servizi adeguati, come il completamento degli ascensori indispensabili per l’accessibilità. Infine, ma non meno

importante, va sottolineato il totale immobilismo nel promuovere l’aumento delle fermate dei treni ad alta

velocità nella stazione di Giulianova, scalo di riferimento per l’intera provincia di Teramo.

In conclusione, proponiamo una soluzione concreta per spingere l’amministrazione Costantini oltre la logica

dei proclami: perché l’assessore Di Carlo non si fa promotore di un’iniziativa che coinvolga i Comuni della

neonata Riviera del Gigante e della Costa dei Trabocchi, sotto la regia della Regione, per estendere il

collegamento ferroviario con la Germania fino all’Abruzzo? Con un impegno economico contenuto, finanziato

dai proventi dell’imposta di soggiorno e una promozione mirata, i benefici potrebbero essere significativi,

soprattutto in un momento in cui le presenze di turisti stranieri continuano a crescere mentre quelle italiane

calano, come evidenziano i dati ISTAT nazionali relativi ai primi nove mesi del 2024.

Il Direttivo dell’Associazione