DELFICO / ESPOSITO: «SIATE UOMINI, NON PECORE MATTE...»

Care amiche ed amici,

ho proseguito gli incontri, ho approfondito la lettura di documenti, ho scritto nuove

lettere a chi di dovere. Il ‘Delfico Ryan’ non può e non deve essere abbandonato a sé

stesso. La sua chiusura a tempo indeterminato segnerebbe la fine di una città già

duramente colpita, la cui comunità non ha compreso forse a pieno i rischi.

La cosa che più mi ha sconcertato in questi giorni è stata la risposta data da

due cittadini che pure ricoprono vesti di rappresentanti di categoria, i quali – da me

sollecitati ad esprimere almeno domande , interrogativi, non dico un’opinione - hanno

risposto : “Vediamo che succede…è una cosa che riguarda la politica, perché noi

dovremmo prendere posizione… vediamo come va a finire, poi magari…”.

Mi chiedo, e chiedo umilmente a voi :

- Ma se i cittadini non si interrogano su fatti di questa portata su cos’altro

dovrebbero interrogarsi ?

- Perché ritengono che le scelte “politiche” riguardino solo i partiti, debbano

riguardare solo essi, mentre i cittadini devono solo ‘ubbidire’ ?

- Perché se vengono assunte decisioni dubbie da parte di rappresentanti di

istituzioni i cittadini dovrebbero essere silenti, senza porre domande?

- Perché la difesa della cultura, in tutte le sue più nobili espressioni, deve essere

considerata argomento di non interesse da parte dei cittadini?

- Perché non riflettere sul fatto che ogni nostra decisione di vita ha un valore

‘politico’ , che la traduzione vera di quel termine è “esercizio delle scelte, arte

dello scegliere e dell’agire” ?

- Perché non riflettere sul fatto che la passività, l’inerzia, il disinteresse della cosa

pubblica e del bene comune, sono il punto di partenza di ogni declino?

- Perché interrogarsi sulle scelte di Carlo Conti per i nomi dei cantanti a Sanremo

e non sulla vita del ‘Delfico’ ? Perché l’esclusione di Al Bano dovrebbe generare

più interesse ed indignazione rispetto alla chiusura del ‘Delfico’ ?

- Perché non comprendere che inizia tutto da lì, dal non porsi domande, la nascita

di dittature e perdite di libertà ?

- E ancora, senza che ciò debba essere considerato troppo filosofico, che senso

ha la vita, il vivere quotidiano, se non si alza lo sguardo per capire, per

comprendere, per partecipare ?

Mi rivolgo ai più giovani, a coloro cui domani spetterà la conduzione della nazione,

della regione, delle loro città, delle loro società, delle loro famiglie : non siate

passivi, abituatevi dall’età scolastica a guardare le cose del mondo, perché nessuno

di noi è una monade che può vivere isolato da contesti più ampi; abituatevi ad

interrogarvi ed interrogare, perché solo attraverso la partecipazione alla vita della

vostra comunità riuscirete a dare significato alla vostra esistenza. Abituatevi a

conquistare l’amore, le amicizie, il ‘ben essere’, attraverso una serie di scelte, di

selezione quotidiana; abituatevi a distinguere i veri valori dalle semplici mode,

abituatevi a distinguere le cose per cui vale la pena lottare, non fatevi imporre da

altri le amicizie, gli amori, i valori; abituatevi a comprendere che il primo seme del

vostro successo è in voi, che nulla avviene per caso ma solo attraverso l’esercizio,

la ricerca, l’impegno. Abituatevi ad essere attivi e non passivi , a vivere e non a

sopravvivere, ad osservare e non essere ciechi, ad essere attenti, responsabili, non

preda di decisioni altrui.

Ecco, senza volerlo, abbiamo delineato il perché dell’importanza del Delfico :

perché è una di quelle scuole che può educare ed affinare le vostre sensibilità

anche solo con la sua architettura, con l’austerità e l’autorevolezza che solo alcune

architetture possono esprimere. Quando entrai per la prima volta in quel Liceo,

nel lontano 1962, nell’aula a gradoni di Scienze e chimica c’erano scritte due versi

di Dante, quelli che più mi hanno accompagnato negli anni :

“Uomini siate, e non pecore matte…” (Paradiso, canto V, v.80)

“ Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”

(Inferno, canto XXVI, v.119)

Ecco, per aiutarci ad essere ‘uomini e non pecore matte’ occorrono architetture

come il ‘Delfico’ e non prefabbricati, occorrono docenti preparati ed appassionati,

occorre l’esercizio quotidiano all’arte della scelta e dell’interrogarsi, occorre

l’esercizio quotidiano alla partecipazione, al coinvolgimento , al relazionarsi, al

lavoro di squadra, così come avviene nei migliori ‘team’ di basket o pallavolo.

Il ‘Delfico’ non è solo la vostra scuola, è la scuola di tutti i teramani, così come il

Duomo non è la chiesa del Vescovo o del clero ma è la casa di tutti. I suoi valori

sono i valori di tutti, ed è per questo che la sua difesa dev’essere compito di tutti,

non solo dei suoi studenti. Proteggere e difendere il bello, il giusto, i valori degli

uomini e della natura, impegnarsi per migliorare, sempre mirando a costruire e non

distruggere, combattere fino in fondo per conquistare l’ amore di una persona

come pure la libertà. Impegnarsi sempre, ogni giorno, per meritare quell’amore

conquistato, difenderlo, incrementarlo, senza cadere preda della passività,

dell’abitudine, del logorio del quotidiano. Non è forse questa l’essenza più vera

della vita ?

Vorrei chiudere con una notazione tecnica, perché per 65 giorni il Presidente della

Provincia ha cercato di dribblare l’enorme problema socio-culturale, creato dalla

chiusura del Delfico, attraverso riferimenti alla sicurezza, alla instabilità, al pericolo,

che – non contestati - hanno ottenuto lo scopo di tener buoni tanti cittadini , che

sarebbero scesi certamente in piazza se non fossero stati frenati dai dubbi inculcati

da quei riferimenti.

Abbiamo ascoltato decine di proposte di soluzioni alternative al “M.Delfico”,

spesso improvvisate, semplicistiche, prive di riferimenti concreti. Abbiamo dovuto

ascoltare irrealistiche promesse di tempi brevissimi per costruire una ‘struttura

prefabbricata di grande rilievo’ , che avrebbe avuto il merito di costituire una

alternativa certa, rapida, sicura, autorevole, al ‘Delfico’. Proposte pubblicitarie, di

facciata, irrealistiche appunto, che – purtroppo – in pochissimi hanno avuto la

prontezza ed il coraggio di contestare.

Vorrei allora spendere alcune parole da tecnico, peraltro in parte già espresse nella

prima delle lettere inviate alle Autorità. La struttura del ‘Delfico’ NON presenta

alcun pericolo di crolli, di instabilità, di fragilità statica; questa non è una ‘opinione

personale’ (che non oserei pronunciare alla luce delle mie ridotte competenze

specialistiche strutturali) : è l’affermazione di tecnici strutturisti esperti , alcuni dei

quali hanno anche operato – materialmente - su quella struttura. Queste certezze

risultano ovviamente inespresse pubblicamente, ridotte al silenzio da un

provvedimento di sequestro che ha una forza giuridico-amministrativa capace di

spaventare chiunque, anche coloro che avrebbero avuto la possibilità ma non la

voglia ed il coraggio per contestare un atto di simile forza.

Tuttavia, poichè la sicurezza di docenti, studenti e personale ausiliario è

certamente condizione assoluta e prioritaria, abbiamo sollecitato , sin dal

secondo giorno dopo il sequestro, una perizia che fugasse ogni dubbio : una perizia

da affidare non solo a tecnici di altissima competenza, ma anche dotata di tutti i

requisiti di domande che dovevano trovare risposta precisa. Purtroppo questo

auspicio non si è realizzato , perché l’affidamento dell’incarico non si è rivelato

completo ed efficace. I bravissimi esperti nominati hanno avuto poche

indicazioni, poco tempo e forse anche compensi inadeguati per poter redigere un

rapporto completo , che fugasse al cento per cento ogni dubbio sulla instabilità e

l’insicurezza paventate. In trenta giorni - e con pochi saggi ed indagini effettuate -

hanno redatto una perizia accurata ma non esaustiva ed univoca,, nel senso che

può dar adito a qualche interpretazione diversa . Da una parte vengono fornite

rassicurazioni sui dati della perizia effettuata a suo tempo dal primo tecnico

affidatario (Ing. Rampa) con conseguente ammissione di inesistenza di pericoli o

timori di instabilità; dall’altra, vengono sollecitate – a completamento di quelle già

effettuate – alcune indagini aventi soprattutto lo scopo di consentire la redazione

di quel modello di calcolo necessario per elevare il Livello di Conoscenza da LC2 ad

LC3 . Un richiesta, questa, che avrebbe dovuto costituire oggetto dell’affidamento

sin dalla fase iniziale. Mentre il mandato affidato impone valutazioni utilizzando

esclusivamente la documentazione già disponibile, eventualmente arricchita da

ulteriori esami visivi.

Si è preso ora spunto da questa richiesta finale della perizia per dare fiato e

consistenza ai dubbiosi, a coloro che non vedevano l’ora di poter rafforzare i loro

dubbi, convalidati dalla richiesta di un supplemento di indagini. Si ribadisce che

così non è : gli esperti, chiamati ad esprimersi sulla validità dei dati ed delle

metodologie usate dall’Ing Rampa a suo tempo, hanno confermato la sostanziale

validità di quella perizia - con relativa conferma di mancanza di pericoli immediati

; ma non hanno potuto astenersi dal richiedere ulteriori approfondimenti , utili

per la redazione di una relazione completa e del modello di calcolo richiesto.

Tale richiesta , ovviamente da soddisfare, non può e non deve costituire motivo per

proseguire nella chiusura a tempo indeterminato della struttura ‘Delfico’ : il tipo di

indagini richieste, assolutamente non ‘invasive’ (nel senso di ‘distruttive) , come

pure tutta la fase di progettazione dei futuri interventi, possono essere eseguite –

con idonei accorgimenti – pur in presenza di ‘Scuola funzionante’.

La proposta mia e di alcuni colleghi è dunque di tipo procedurale : si tratta cioè di

prevedere una serie di accorgimenti che consentano di procedere con i lavori che si

riterrà opportuno eseguire operando per fasi. Ovvero - tenendo conto della

particolare tipologia del Delfico, con tre padiglioni distinti – operare in tre distinte

fasi, con una dislocazione esterna di soli 400 studenti e per un solo anno scolast..

Una volta eseguiti i lavori sul primo padiglione, si procederà con il secondo ,

consentendo il rientro dei primi 400 studenti, procedendo in modo analogo per il

terzo padiglione.

Si tratta certamente di una procedura particolare, diversa da quella

generalizzata usata per tanti ‘normali’ edifici pubblici : ma si tratta di una specificità

che va richiamata nel momento in cui si tratta di eseguire lavori su un edificio esso

sì molto particolare oltrechè prestigioso. Quindi il binomio da usare è : lavori sì, ma

eseguiti in forme , tempi e modi particolari.

Questi ci sembrano i punti tecnici su cui soffermarsi, al di là di sterili polemiche che

potrebbero certamente essere ingigantite – volendo – se solo si chiedesse ragione

all’istituzione responsabile di alcuni provvedimenti impropri; alcuni risalenti anche

ad anni fa. Non è questo il momento delle polemiche : si chiede di concentrarsi sul

modo migliore per riaprire al più presto il ‘Delfico’ , non solo per imprese e progettisti

, ma per STUDENTI , DOCENTI e PERSONALE ausiliario.

SI ESAMINI TUTTO IL PROCESSO DEGLI ADEMPIMENTI TECNICI RITENUTI UTILI E

NECESSARI ORGANIZZANDOLO E CONFEZIONANDOLO ALLA LUCE DELLE

PARTICOLARITA’ DEL ‘DELFICO’. Si concerti e si chiarisca con i tecnici già incaricati e

già in fase operativa, la TIPOLOGIA DEI LAVORI COMMISSIONATI ED AFFIDATI , la cui

portata non è stata MAI SPECIFICATA nei quattro anni trascorsi dall’assegnazione

generica del finanziamento.

Ribadiamo la nostra disponibilità per ogni tipo di colloquio costruttivo, sempre

nell’ottica di salvare, non solo a parole, il ‘Delfico Ryan’

Arch. Franco Esposito