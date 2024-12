VIDEO/ L'IMPORTANZA DELLA TRANSUMANZA IN UN CONVEGNO NEL QUALE IL GRANDE ASSENTE E' STATO L'ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO

Gli studenti della classe 5B dell’Istituto Di Poppa-Rozzi, coadiuvati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Caterina Provvisiero e dalle loro docenti Gabriella Colangeli, Paola Matriciani Simonetta Sacripanti e Ramona Iacuitti, hanno organizzato oggi un importante tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione di esperti del settore turistico, rappresentanti delle istituzioni locali e membri delle comunità patrimoniali del territorio. Grande assente è stata la Regione Abruzzo. L’incontro si è concentrato sulla valorizzazione dell’antico fenomeno della transumanza, esplorando le radici storiche e le opportunità che essa offre per lo sviluppo imprenditoriale soprattutto nel settore turistico, in particolare per le nuove generazioni. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la sinergia tra il settore pubblico e quello privato, con un focus sulla creazione di un’economia che rispetti le tradizioni locali, ma che sia anche in grado di guardare al futuro attraverso un approccio sostenibile e innovativo. In particolare, si intende stimolare un dialogo costruttivo e continuativo al fine di preservare e valorizzare il “capitale umano” delle aree montane.

La transumanza non è solo uno spostamento stagionale del bestiame, ma un’usanza che genera riti, feste e pratiche sociali. Per questo all’interno della manifestazione è prevista la partecipazione di artisti che allieteranno i partecipanti con i canti tipici della transumanza: Roppopò noto cantastorie abruzzese, Teresa Scalese cantante e corista napoletana e Christian Di Marco musicista in veste di zampognaro, tutti artisti che hanno partecipato alla “Notte dei serpenti” concerto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.

Sono progetti quelli dei quali si è parlato oggi che saranno inseriti in un portale con un nuovo contenuto: enoturismo e oleoturismo.