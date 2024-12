CONTROLLI SUL TERRITORIO, TROVATI QUATTRO LADRI IN ATTEGGIAMENTO SOSPETTO

I Carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno effettuato un servizio preventivo di controllo del territorio sul parco Franchi e sul quartiere Annunziata. il controllo è stato effettuato da cinque pattuglie in divisa, supportate da carabinieri in abiti civili. Nel corso del servizio sono state controllate 35 autovetture e identificate 60 persone. Sul conto di quattro individui forestieri gravati da precedenti contro il patrimonio, che si trovavano nella zona senza avere alcun apparente e valido motivo, sono in corso degli approfondimenti per la proposta di foglio di via obbligatorio.