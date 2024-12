DEVE STARE 20 ANNI AI DOMICILIARI, MA CHIEDE DI ANDARE IN CARCERE PERCHE' NON VUOLE STARE CON LA MADRE

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, hanno effettuato un intervento a Mosciano Sant’Angelo, d ove un uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare perché deve scontare la pena di circa 20 anni di reclusione, aveva chiamato la centrale operativa di Giulianova comunicando che era evaso e voleva andare in carcere. I militari che si sono portati immediatamente sul posto, l'hanno trovatoall’interno di un bar, da dove è sriportato agli arresti domiciliari. A seguito dei successivi accertamenti è emerso che l’uomo non vuole più scontare la pena in casa, perché ha dei dissapori con la madre convivente. Adesso oltre alla pena che dovrà scontare dovrà rispondere del reato di evasione