AUMENTO PARCHEGGI OSPEDALE, ANCHE LA UIL LI CONTESTA

Con la presente, a seguito della mail inviata ai dipendenti in data odierna, siamo a criticare la

decisione assunta dalla Direzione Strategica Aziendale di aumentare il canone mensile dovuto dai

dipendenti che utilizzano il parcheggio multipiano del PO di Teramo per recarsi a lavorare ed agli utenti che

vengono in ospedale per la tutela della propria salute.

Avremmo tollerato, a malincuore, un aumento ridotto nei termini del 10/15 % ma subire un aumento

esagerato del 56% ai dipendenti e del 25% agli utenti non può esimerci dal censurare aspramente tale

decisione.

Ricordando che la ditta aggiudicataria per la gestione del parcheggio paga una somma annua di euro

144.573.75 + IVA come da delibera 2066 del 20/11/2023 e l’Azienda Sanitaria incassa, senza considerare

l’utenza privata, da circa 900 abbonamenti annui pagati dai dipendenti un totale di euro 172.800,00, siamo a

chiedere le motivazioni, da noi non comprese, che hanno portato a chiedere un aumento così consistente

della tariffa di parcheggio.

Non per giustificare l’aumento delle tariffe, ma per motivare la loro inadeguatezza anche in virtù di

quanto sopra esplicitato, siamo ad evidenziare le attuali pessime condizioni del parcheggio multipiano:

• La cassa automatica, soprattutto per i pagamenti elettronici, non è funzionante.

• Le barriere elettriche automatiche di ingresso/uscita sono spesso non funzionanti, in particolar

modo il malfunzionamento delle barre in entrata, nelle ore di maggior affluenza, ostruisce

completamente la sede stradale rendendo difficoltoso, se non impossibile, l’accesso dei veicoli,

incluse le ambulanze, al Pronto Soccorso dell’Ospedale.

• Le telecamere di vigilanza all’interno del parcheggio non sono tutte funzionanti.

• Nelle rampe di collegamento tra i vari piani e nei parcheggi a raso è cresciuta una folta vegetazione

che rende impossibile la visuale laterale e può essere causa di pericolose cadute.

• Le vie di accesso pedonale in cemento, soprattutto nel periodo invernale, sono spesso causa di

cadute ed infortuni

• Le vie di l’esodo per i veicoli in caso di emergenza sono inaccessibili.

• Le rampe che collegano i vari livelli del parcheggio multipiano dovrebbero essere a forma di spirale

rotonda, purtroppo l’insieme delle colonne che sostengono le rampe hanno un disegno a base

quadrata, impedendo la circolazione contemporanea di due veicoli in corrispondenza dei quattro

angoli formati dalle colonne di sostegno. Se a qualcuno risulti enigmatico il periodo precedente è

invitato a fare un rapido sopralluogo nel parcheggio ed accedere con il proprio veicolo ai vari piani

del parcheggio. Potrebbe essere utile installare delle protezioni in gomma agli spigoli delle colonne.

Per quanto sopra siamo a chiedere un incontro urgente con la Direzione Aziendale per ricevere notizie

sull’inadeguato, a nostro parere, aumento del canone.UIL