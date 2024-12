UNA DOMENICA BESTIALE AI PRATI CON PIPPO PALMIERI E LO ZOO DI 105, ORGANIZZATA DA FRANCESCO MARCELLINI, BERARDO DI BATTISTA E ANTONIO RICCIONI

E’ Pippo Palmieri la guest star della “Domenica bestiale”, organizzata per domenica prossima ai Prati di Tivo da Franceschiello Eventi di Francesco Marcellini, in collaborazione con l’associazione Voleée di Berardo Di Battista e il Bar Prati di Tivo di Antonio Riccioni. Dalle 12 in poi, il piazzale si riempirà di musica e divertimento, grazie alle fantasmagorie musicali Palmieri, che conduttore radiofonico e dj, da oltre 18 anni regista dello Zoo di 105 su Radio 105. Produttore musicale, insieme a Dj Spyne, ha fondato un'etichetta musicale, la Do Not Records. Una sorta di nuovo AperiTivo in musica, ai piedi del gigante che dorme, preparandosi alle feste di Natale