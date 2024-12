AD UN MESE DAL TRASFERIMENTO AL PASCAL, I RAGAZZI DEL BIENNIO DEL CLASSICO ED EUROPEO FANNO IL PUNTO SULL'IDEA DI SCUOLA

Mercoledì 11 dicembre, a un mese esatto dal trasferimento nella nuova sede dell’IT “Pascal”, i ragazzi del biennio del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo daranno vita a un incontro di lettura dedicato alla riflessione sull’idea di scuola, nell’ambito del Patto per la lettura sottoscritto dall’Istituto “Delfico-Montauti”ed organizzato dalla Professoressa Claudia Cutina.

La scuola non è solo luogo di studio e conoscenza, ma anche e soprattutto intreccio di relazioni, Comunità nel senso nobile del termine.

Nella situazione attuale, il riferimento va sia alla comunità del “Delfico-Montauti”, sia a quella delle Scuole, degli Istituti che l’hanno accolta successivamente al sequestro dell’edificio di piazza Dante: il Liceo “Milli” prima, temporaneamente, e l’Istituto “Pascal” ora, sicuramente per un tempo più lungo. Questa è la Comunità di tutte quelle persone, dalle Dirigenti, ai professori, al personale ATA, agli alunni, che hanno capito quanto fosse importante, per tutti, essere in una scuola e sentirsi parte di una scuola.

Da qui il titolo dell’iniziativa: IO LEGGO PER TE, dedicata a tutti i presenti all’incontro, ma anche a Teramo, all’intera comunità scolastica della città, che si è dovuta, negli ultimi mesi, ripensare, adattare, riorganizzare, non senza difficoltà e sacrifici.

I brani proposti ruoteranno tutti attorno al mondo della scuola, presenteranno ragazzi che a scuola trovano le amicizie destinate a durare per la vita, o che a scuola conoscono quel professore che diventa punto di riferimento; o, ancora, di alunni che arrancano e fanno fatica ma che, grazie alla loro tenacia, riescono a superare ostacoli a prima vista insormontabili. I testi scelti parleranno del vissuto di tutti quelli che nella scuola sono cresciuti e si sono formati, diventando adulti.

I LUOGHI CAMBIANO, IL CUORE NO. ​​​​​​​I docenti

La lettura, il tenere tra le mani un testo e passarlo al compagno accanto per il capoverso successivo, immagine che crea legami, ponti, proprio come sta accadendo tra gli ambienti educativi del Pascal, con serio impegno e tanta bellezza formativa.

Ringrazio i Docenti dei Licei classico ed europeo per l'alta sensibilità raccolta nell’ iniziativa, si legge in una nota a firma della dirigente Maria Letizia Fatigati.