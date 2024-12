OPEN DAY PARTICOLARE AL DELFICO, I DOCENTI INCONTRANO I GENITORI DELLE SUPERIORI DI PRIMO GRADO..."PER ASPERA AD ASTRA"

E' un open day diverso dal solito quello che il liceo classico, europeo e musicale terrà il prossimo 19 dicembre a partire dalle 11,30 nell'auditorium del conservatorio Braga in corso San Giorgio. Un incontro con le scuole secondarie di primo grado che apre alle prossime iscrizioni per una scuola il cui futuro non è ancora immaginabile vista la situazione. Ma i docenti non vogliono rinunciare "all'apertura" delle porte dell scuola per il prossimo anno scolastico a nuovi iscritti e vogliono provarci ad essere positivi. Per questo motivo le famiglie sono invitate a prendere parte a questo incontro. Per aspera ad astra...come recita l'invito.