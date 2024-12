IN SCENA IL MUSICAL NATALIZIO DEI RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno di Teramo è lieto di annunciare lo spettacolo natalizio “A Christmas Carol – Il Musical”, che si terrà il giorno 11 dicembre 2024 alle ore 10:30 presso il Teatro della Chiesa San Berardo di Teramo. Questo evento speciale, parte della stagione teatrale 2023/2024, rappresenta un’importante occasione per celebrare il Natale con una performance che coinvolge i ragazzi del Centro Diurno, promuovendo inclusione, creatività e lavoro di squadra. Siamo felici di comunicare che lo spettacolo avrà anche una replica dedicata alle scuole il 18 dicembre 2024. Ringraziamo di cuore i dirigenti scolastici e i plessi che hanno dato la loro disponibilità per permettere agli studenti di partecipare a questa esperienza formativa e culturale. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Sindaco di Teramo e alle Autorità locali per aver concesso il loro patrocinio, rendendo possibile questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va anche alla ASL di Teramo, nelle persone del Direttore Sanitario di Psichiatria di Teramo e alla Dott.ssa Giordani Paesani, per il continuo sostegno e la collaborazione. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa magica esperienza natalizia e per sostenere l’impegno dei ragazzi e di tutti gli operatori coinvolti.

Centro Diurno di Teramo