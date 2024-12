GIULIANOVA / PARTE L'OPERAZIONE "QUARTIERE PULITO", ECCO QUANDO E DOVE

L’ Assessorato all’ Ambiente e la Rieco, l’azienda che gestisce il servizio di Igiene urbana, hanno predisposto un intervento straordinario di pulizia degli spazi pubblici.

Sono stati pertanto diffusi calendario dello spazzamento ed elenco delle strade interessate. L’operazione Quartiere Pulito coprirà gradualmente l’intera area urbana.

Per permettere un’azione capillare ed efficace, si chiede ai cittadini di non parcheggiare i propri mezzi nelle aree oggetto di pulizia, nei giorni riportati in calendario. I divieti scatteranno alle ore 6 delle suddette date. La Rieco apporrà locandine e volantini per allertare i residenti; l’ Amministrazione Comunale, da parte sua, si impegna a coinvolgere associazioni e referenti di quartiere.

“ La collaborazione dei cittadini è fondamentale – spiega l’ assessore all’ Ambiente Nausicaa Cameli – Dopo un lungo sopralluogo condotto con la Polizia Municipale, contiamo di intervenire in tanti punti critici ( strade, marciapiedi, aiuole), riportando la città ad un livello di decoro ottimale, da preservare nel tempo. Il disagio durerà lo spazio di una mattinata ma comporterà vantaggi per l’ ambiente visibili, speriamo a lungo termine”.

La prima fase del programma:

COLLERANESCO – VILLA VOLPE – CASE TRENTO Lunedì 16 dicembre 2024 dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

COLLERANESCO – VILLA POZZONI Mercoledì 18 dicembre 2024 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

ANNUNZIATA (fase 1) Lunedì 13 gennaio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 12:00

ANNUNZIATA (fase 2) Mercoledì 15 gennaio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 12:00