ATRI A NATALE / ECCO IL RICCO CALENDARIO DEGLI EVENTI E DEGLI SPETTACOLI



Archiviata l’edizione 2024 dei Faugni con una città gremita anche per il concerto di Arisa e lo spettacolo di Anna Mazzamauro, la città di Atri si appresta a vivere gli oltre 30 appuntamenti che caratterizzano il cartellone di eventi culturali natalizi chiamato "Atri città Natale". Il titolo ha un duplice significato: da un lato, richiama il Natale come festa tradizionale, con le sue celebrazioni, luci e atmosfere tipiche; dall'altro, enfatizza il legame affettivo con la città, visto che durante le festività molti figli di Atri, residenti altrove per lavoro o studio, tornano nella città ducale per riabbracciare le proprie radici, la famiglia e le tradizioni locali. Il calendario, a cura dell’Amministrazione Comunale, è quindi un omaggio al senso di appartenenza e comunità che si vive in questo periodo speciale. Fino all’Epifania ci saranno numerosi concerti (da segnalare quello di Eugenio Finardi il 12 dicembre), visite guidate, mostre, spettacoli teatrali e mercatini per concludere con la tradizionale discesa delle befane dalla torre del Palazzo Ducale.

Nel dettaglio il 12 dicembre alle 21 in Teatro ci sarà il concerto inaugurale “32 festival diffuso di musica e teatro” con Euphonia Suite. Sul palco la voce del noto cantautore Eugenio Finardi accompagnato da Raffaele Casarano al sax e Giuvazza Maggiore alle chitarre. Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione scrivendo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , l’iniziativa rientra nelle attività del progetto ADSU pro TER. Il 13 dicembre alle 18 nel Teatro ci sarà lo spettacolo di beneficenza a cura dell'Associazione Diabetici Hatria ODV“Curnute e mazziate” con la Compagnia Teatrale Atriana (a pagamento). Il 14 dalle 10 nel centro storico ci sarà il mercatino di Natale e alle 17 nelle Cisterne Romane di Palazzo Acquaviva sarà inaugurata la mostra “Bellezza creativa” di Gigino Falconi a cura di Giuseppe Bacci. L’evento è organizzato in occasione del Giubileo 2025 - Pellegrini nella speranza, indetto da Papa Francesco. L’esposizione, che rientra nel progetto Casoli Pinta, sarà visitabile fino al 9 marzo 2025 dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12, il sabato e domenica anche dalle 16,30 alle 18,30. Chiuso il lunedì.

Il 15 dicembre alle 18 nell’Auditorium Sant’Agostino ci sarà il Concerto per il 50° anniversario del Coro Di Jorio. Il 17 alle 21 lo stesso coro proporrà un concerto di Natale nella frazione di Santa Margherita. Il 19 dicembre alle 21 il Teatro Comunale ospiterà il Concerto “900 - La poesia diventa canzone” di e con Sasà Calabrese (a pagamento). Sul palco anche Antonio Corradi, Giuliano Cilibertie Roberto Risorto. Un viaggio musicale tra i più grandi poeti, scrittori e cantautori del secolo scorso (a pagamento). Il 20 dicembre alle 21 sempre in Teatro ci sarà il Virtual specialty Lions Club “La musica per servire” Note di Solidarietà Christmas Concert con musiche di Bach, Handel, Mozart, Adam, Gruber, Mascagni, De Liguori, Strauss, Couperin. Il giorno successivo alle 20,30 in Teatro ci sarà il Concerto a cura degli allievi dell’accademia “Make Music” dal titolo “Un cantautore per Natale”, un viaggio nel cantautorato italiano dagli anni settanta a oggi. Il 22 dicembre alle 10,45 a Fontanelle nella Chiesa di San Gaetano è in programma il Concerto di Natale a cura del Coro Claricantus. Alle 17,30 in Teatro ci sarà “My Christmas Dream” diretto da Piero Romano con il soprano Aliki Chrysochou con brani di: Dvořák, Altomare, Kitt, Loewe, Allred e Gounod (a pagamento ciaotickets). Alle 16,30 a Casoli di Atri nella Chiesa di Santa Marina ci sarà il Presepe vivente con i bambini della Parrocchia e alle 18,45 a Treciminiere, nella Chiesa della Madonna Addolorata, ci sarà il Concerto di Natale a cura del Coro Formula Nuova.

Il 23 dicembre alle 16 nell’Auditorium Sant’Agostino ci sarà la Mostra Laboratorio di pittura Casoli-Pinta “Tutti i colori del mondo” con l’esibizione del Coro voci bianche Formula Nuova. Alle 18,30 il Concerto “Cantare insieme a Natale” con la Schola Cantorum Pacini, la Schola Cantorum D'Onofrio, il Coro Di Jorio, il coro Claricantus, il Coro Pop Formula Nuova, Fabulous Wood e Carla Mancinelli. Il giorno di Natale alle 18,30 nel Teatro Comunale torna il Concerto Gospel con “Tony Washington Gospel Singers” (USA) (a pagamento ciaotickets). Il 26 dicembre alle 17 a Capo d'Atri ci sarà lo spettacolo itinerante con attori, musici e danzatori a cura de I Guardiani dell’Oca con “La Notte di Santa Claus”. Il 27 alle 21 in Teatro ci sarà il Concerto “Suite di Natale” con l’Orchestra da Camera Benedetto Marcello, Ensemble Vox Aurea, Chorus Novus, con la soprano Jessica Ricci e il direttore Paolo Speca a cura dell Fondazione Tercas. Il 28 alle 21 in Teatro ci sarà “Faber e Noi”, serata d'autore con le canzoni di Fabrizio De André e dei Princesa. Il 29 dicembre alle 17,30 in Teatro ci sarà lo spettacolo “Una scarpetta per tre” per la rassegna Racconti d'inverno ‐ A teatro con mamma e papà (a pagamento I-ticket). Alle 11,45 a San Giacomo ci sarà il Concerto di Natale a cura del Coro Claricantus. Il 3 gennaio 2025 in Teatro ci sarà alle 17,15 e alle 21 il Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva. Sul palco la soprano Sara Rossini, il tenore Riccardo Della Sciucca, con la direzione di Nataliya Gonchak (a pagamento ciaotickets).

Il 4 gennaio alle 16,30 a Casoli di Atri nella Chiesa di Santa Marina ci sarà la Mostra laboratorio di pittura Casoli-Pinta con l’esibizione del Coro voci bianche Formula Nuova. Alle 18 a Casoli di Atri ci sarà lo spettacolo itinerante con attori, musici e danzatori a cura de I Guardiani dell’Oca con La Notte della Befana. Il 5 alle 17,30 nel Teatro Comunale per la rassegna Racconti d’inverno. A teatro con mamma e papà ci sarà lo spettacolo “La Befana e la Strega Gondrana” (a pagamento I-ticket). Il 5 gennaio alle 18 a Fontanelle di Atri è in programma l’iniziativa “Epifania in Associazione”, saranno distribuite le tradizionali calze della Befana con dolci sorprese. Il 6 gennaio dalle 15 in Piazza Duchi d'Acquaviva si terrà IlluminAtri, una esposizione fotografica delle installazioni luminose con votazione popolare e alle 18 ci sarà la premiazione delle prime tre classificate. Il 6 gennaio alle 15,30 in Piazza Duchi Acquaviva ci sarà la tradizionale discesa delle Befane dalla Torre. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, inoltre, nella Villa Comunale ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio a cura dell’Hotel Du Parc.

“Anche quest’anno gli appuntamenti per il Natale atriano sono tantissimi e si snodano su tutto il territorio, frazioni incluse – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – un programma così ricco non sarebbe stato possibile senza le tante associazioni e realtà coinvolte che hanno permesso di regalare alla cittadinanza appuntamenti prestigiosi e dall’alto valore artistico. A tutti loro un sentito ringraziamento da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale. Avremo spettacoli per bambini, la Befana che scenderà alla Torre di Palazzo Ducale, tour guidati, grandi nomi come Eugenio Finardi, musica e divertimento. Vi aspettiamo dunque ad Atri per vivere la magia del Natale tra bellezza, arte, musica e cultura e anche, visto che il 2024 è l’anno delle radici italiane nel mondo, per ritrovare i luoghi d’origine e del cuore”.

Tante anche le visite guidate in città a cura dell’associazione Cul.Tur.A’.: il 15 dicembre alle 15,30 ci sarà lo speciale “Atri city tour in regalo”, tour gratuito alla scoperta dell’antica città d’arte d’Abruzzo (prenotazione obbligatoria); il 22 alle 16 ci sarà una visita guidataSpeciale Vicoli e Botteghe con aperitivo finale con prodotti tipici, il 28 alle 16 ci sarà il tour “Atri, Dimora Aperta” per visitare palazzi d’epoca, giardini e cortili con aperitivo finale con prodotti tipici. Il 29 dicembre alle 10 sarà possibile visitare l’Atri Sotterranea, una esperienza alla scoperta delle meraviglie nascoste dell'antica città dell‘acqua tra arte, cultura ed enogastronomia. Aperitivo finale con prodotti tipici esperienza che si ripeterà anche il 4 gennaio alle 10. Tutte le iniziative sono a pagamento. Prenotazioni al 3516620872 o attraverso il sito www.cultourabruzzo.it/prenota-ora). Il 15 dicembre alle 15,30 inoltre ci sarà un tour gratuito alla scoperta di Atri con prenotazione obbligatoria agli stessi recapiti.

Gli spettacoli potrebbero subire variazioni. Per informazioni: 085.8791227.