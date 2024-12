AGENA E CURIA VESCOVILE INSIEME NEL DIFFONDERE IL "VERBO" DELLA CULTURA ENERGETICA







AGENA (Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo) e la Diocesi di Teramo-Atri, sono protagoniste del progetto nazionale "Energie per la Casa Comune", promosso da ENEA, RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali) e CEI (Conferenza Episcopale Italiana), e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il progetto si inserisce all'interno del Programma nazionale di Informazione e Formazione (PIF) "Italia in Classe A" dell'ENEA, che mira a promuovere la cultura dell’efficienza energetica attraverso una campagna di informazione rivolta alle diocesi e alle parrocchie su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla presenza di AGENA sul territorio teramano, la Diocesi di Teramo-Atri è stata selezionata come una delle 10 diocesi partecipanti al progetto.

L'iniziativa ha il duplice obiettivo di analizzare dal punto di vista energetico l’attuale stato del patrimonio immobiliare della Diocesi identificando possibili interventi di riqualificazione energetica, e di diffondere conoscenza sul consumo consapevole dell’energia.

In relazione a questo secondo obiettivo, mercoledì 11 dicembre 2024, presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Roseto degli Abruzzi, si terrà un incontro rivolto ai bambini delle classi quinte in preparazione per la Prima Comunione, ispirato al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi che affronterà i temi delle fonti rinnovabili di energia, della transizione energetica e della sostenibilità ambientale sociale ed economica. Attraverso attività interattive e coinvolgenti, i giovani partecipanti saranno sensibilizzati sull'importanza del risparmio energetico e dei comportamenti sostenibili.

Don Stefano De Rubeis, Incaricato Diocesano per l'Edilizia di Culto e i Beni Culturali, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Seguendo l'appello di Papa Francesco nella lettera enciclica Laudato Si', desideriamo contribuire attivamente alla protezione della nostra Casa Comune. Questa iniziativa ci permette di unire le forze per promuovere uno sviluppo sostenibile e integrale, coinvolgendo la comunità nella consapevolezza ambientale e nel rispetto del Creato".

Francesco Marconi, Amministratore Unico di AGENA, ha dichiarato: "AGENA è da sempre impegnata nella promozione dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che coinvolge direttamente la comunità locale e le nuove generazioni, favorendo la diffusione di una cultura attenta al rispetto dell'ambiente e all'uso consapevole delle risorse energetiche."

Don Gabriele Marchegiani, parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta, ha espresso soddisfazione per l'evento: "È un onore essere stati coinvolti in questo importante Progetto. Crediamo fermamente nell'educazione dei giovani ai valori della sostenibilità e della cura del Creato, e siamo felici di poter offrire ai nostri bambini questa preziosa opportunità di crescita."

A conclusione del Progetto è in programma lo svolgimento di un evento finale che si terrà a Roma nel febbraio 2025. Durante l’iniziativa saranno illustrati i risultati conseguiti e condivise le esperienze maturate.

La Diocesi di Teramo-Atri, insieme a quelle di Modena e Torino, è stata selezionata quale esperienza pilota in ambito nazionale. Un Docu-film appositamente girato nelle Diocesi selezionate, racconterà il Progetto direttamente dalla voce dei protagonisti.