IPOGEO/ SARA' RICREATO IL CALENDARIO FIORITO CON LA DATA CAMBIATA OGNI GIORNO DALLA TE.AM

La parte superiore dell'Ipogeo rimarrà com'era. Sono state sostituite le piante secche e inserite altre come: "Juniperus old gold ( sarebbe quello giallo)

Juniperus mint julepet ( sarebbe quello verde), Juniperus pfitzeriana glauca ( sarebbe quello grigio ) Juniperus conferta schlager ( strisciate). La novità è nell'installazione dell'impianto di irrigazione che fa ben sperare che le stesse non si seccheranno e che anzi nel giro di un anno, ci dicono, le stesse piantumazioni avranno ricoperto completamente la "padella" dell'Ipogeo venendo fuori un tappeto di verde. Ma c'è anche un'altra novità la Teramo Ambiente avrà il compito di cambiare giorno mese e anno con fiori veri la cui installazione guarderà verso il corso. A quanto ci dicono non ci sarà una inaugurazione ma venerdi saranno solo tolti i new Jersey ed aperto. Senza passerelle...anche perchè la sala sotto sarà ancora interdetta per tre o quattro mesi...ci dicono.