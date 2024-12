IL PREFETTO STELO APPROVA IL PIANO NEVE 2024-25

Il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha approvato il nuovo “Piano Neve” per la provincia

di Teramo, confermando sostanzialmente l’impianto già vigente nelle scorse stagioni.

Si tratta del principale documento che pianifica la gestione delle emergenze che potrebbero

verificarsi, in caso di maltempo nella stagione invernale, sulle strade e le tratte autostradali

presenti nella provincia.

Un piano, quindi, che stabilisce e coordina le azioni che gli Enti a vario titolo interessati –

si pensi alle organizzazioni competenti per il soccorso pubblico o i gestori di strade o

autostrade – devono adottare per mitigare gli effetti sulle di nevicate o altri eventi avversi

sulla circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza stradale e ripristinare, nel ‘più

breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità.

Il Prefetto: “Abbiamo aggiornato in tempi brevi il piano neve per la stagione invernale

2024-25. È un importante strumento per poter coordinare al meglio le misure che gli Enti

competenti devono adottare, in caso di maltempo nei periodi invernali, per garantire la

sicurezza della circolazione, la pulizia delle strade, le necessarie informazioni ai guidatori

e l’eventuale apertura delle aree individuate per lo stazionamento o il filtraggio dei

veicoli e dei camion, in caso di necessità. Ringrazio gli uffici e tutti i componenti del

Comitato Operativo per la Viabilità che, anche quest’anno, hanno fornito una fruttuosa

collaborazione per la stesura del piano”

Il piano è liberamente consultabile sul sito web della Prefettura.