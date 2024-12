SCUOLA JOLLY AL VECCHIO STADIO? D'ALBERTO PRIMA ATTACCA LA MOSCHELLA E POI CONFERMA: «QUELL'AREA NON E' DISPONIBILE»

Rispondendo ad un’interrogazione della consigliera Provvisiero, che chiedeva di conoscere i motivi del ripetuto “no” del Comune alla concessione del vecchio Stadio per la scuola jolly, coi moduli provvisori, il Sindaco D’Alberto sulle prime risponde indirettamente all’intervista rilasciata dalla dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Clara Moschella, a Certastampa. «Abbiamo sentito critiche - ha detto il Sindaco - da parte dell’esponente di un sistema, quello del Ministero della Pubblica Istruzione, che nulla ha detto o fatto sull’emergenza del Delfico», poi parla del vecchio Stadio. «Quell’area non può essere concessa, non ha le caratteristiche di immediata disponibilità necessarie per poterla prendere in considerazione, è indisponibile, se ne può parlare in funzione del futuro utilizzo.. ma senza tradire la vocazione sportiva, già decisa»