COL PROFILO PSICOLOGICO DI MARCO MARSILIO, DEBUTTA PSYCOSÌ, IL NUOVO SITO DI PSICOLOGIA SEMISERIA CREATO DA BIANCA SORTINO



Si chiama Psycosì ed è la nuova testata di psicologia... semiseria che svela i profili psicologici dei personaggi abruzzesi e non solo...", creata da Bianca Sortino, giornalista professionista,?in collaborazione con il dottor Domenico de Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, Psycosí scoprirà i profili psicologici dei personaggi pubblici abruzzesi. Dal governatore della Regione Abruzzo, ai sindaci, tante figure politiche saranno messe sotto la lente d'ingrandimento per coglierne le sfumature psicologiche. Ogni settimana, Psycosí ci guiderà attraverso l' analisi psicologica più comune, svelandone caratteristiche e dinamiche.

Attraverso un linguaggio chiaro e comprensibile, anche per chi non ha conoscenze specifiche del settore, la testata offrirà un prezioso strumento di informazione e consapevolezza sui temi della psicologia applicata a personaggi pubblici, istituzioni ed elementi spesso dati per scontati ma che, invece, condizionano la quotidianità.

L'appuntamento con i profili psicologici di Psycosí sarà a cadenza settimanale, il mercoledì, a partire da MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE sul sito Psycosí.it.

Si potrà seguire Psycosí anche sui social, con anticipazioni e inediti, sulle pagine Instagram e Facebook e sul canale YouTube dedicato.

Bianca Sortino è una giornalista iscritta all' albo dei giornalisti professionisti d'Abruzzo con una lunga esperienza nel settore dell'informazione e della comunicazione. Domenico de Berardis è uno stimato psichiatra con una profonda conoscenza dei disturbi mentali e delle dinamiche psicologiche. Insieme, offriranno ai lettori un contenuto di alta qualità, rigoroso e al tempo stesso appassionante.

Il primo profilo, è quello del governatore Marco Marsilio.