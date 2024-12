VIDEO/ OTTOCENTO BAMBINI DELLA SCUOLA TERAMO 1 IN PIAZZA MARTIRI A CANTARE E BALLARE IN NOME DELL'AMICIZIA

Ottocento bambini e ragazzi della scuola Teramo 1 in piazza Martiri stamattina per cantare e ballare in nome dell'amicizia. Tanti i passanti che li hanno fotografati e ripresi per una bella iniziativa organizzata dalla dirigente Valeri apprezzata da tutti. C'era anche il Sindaco D'Alberto.