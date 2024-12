VIDEO-FOTO/ NASCE UN NUOVO BRAND IN PROVINCIA DI TERAMO: "LA FILIERA DELLA LAGA, IL BUONO DEI MONTI"

Nasce nella provincia di Teramo un nuovo brand: "Filiera della Laga Il buono dai monti".

Si chiude così, dopo ben sei anni di impegno e sinergie, il percorso del progetto regionale "Microfiliera Valle Castellana".

Una fine che segna di fatto l'inizio di una nuova avventura per le sei aziende coinvolte e l'apertura dell'Abruzzo verso nuovi confini.

"È la prima microfiliere abruzzese" evidenzia la capofila Anna Iannetti, raccontando le tappe che hanno portato al raggiungimento di questo grandioso risultato "il brand è la narrazione di un territorio straordinario, pieno di tradizioni e prodotti esclusivi, che da oggi tutto il mondo potrà conoscere e gustare, a partire dall'unica genziana coltivata a 2000 mt sulle nostre vette."

Un'opportunità preziosa per il rilancio delle aree interne e un modello per i giovani che scelgono di investire sulla tradizione lo definisce il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo, anche in veste di Sindaco di Valle Castellana, comune direttamente interessato dal progetto.

"È un connubio fruttuoso quello tra i prodotti montani e la valorizzazione che l'amministrazione comunale sta portando avanti anche in virtù dei 120 km di sentieri mappati, per creare e credere in un'economia reale delle aree interne" commenta ancora D'Angelo.

La prima microfiliera abruzzese è teramana e con il suo nuovo logo è pronta a lanciarsi nel mondo come una strategia turistica e aziendale concreta e produttiva.

EUGENIA DI GIANDOMENICO