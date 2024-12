CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER I DIPENDENTI COMUNALI: "PERCHE' LA CISL E LA UIL MENTONO AI LAVORATORI?"

Apprendiamo dagli organi di informazione di un comunicato a firma del coordinatore CISL FP per

conto anche della UIL, che la FP CGIL non era presente alla firma del contratto decentrato per i di-

pendenti del Comune di Giulianova: bugia, la FPCGIL presente al tavolo non ha volutamente firmato

un contratto decentrato, tardivo e che non da alcuna risposta alle esigenze del personale.

La FP CGIL, ribadiamo presente al tavolo, dopo aver partecipato ai lavori dello stesso lo ha lasciato

quando è stata messa di fronte al fatto che, gli impegni assunti dall’amministrazione Sindaco, assessore

e il dirigente al personale in un incontro svoltosi a luglio 2024 con CGIL, CISL, UIL non sarebbero sta-

ti rispettati. Impegni che prevedevano tra l’altro la sottoscrizione del contratto decentrato non a dicem-

bre, ma a settembre 2024.

Per giustificare la sottoscrizione di un contratto a dir poco modesto si usano parole in libertà, come

“concertazione”: non occorre essere addetti ai lavori per capire che un accordo non si “concerta” , ma

si contratta.

Bisogna essere invece degli addetti ai lavori per sapere che nelle Funzioni Locali, come appunto il Co-

mune di Giulianova, non esistono più le Progressioni Economiche Orizzontali a cui il coordinatore fa

riferimento, basterebbe questo per avere qualche dubbio per sapere cosa avevano in mente i sottoscrit-

tori del contratto quando lo hanno firmato e cioè: il miglioramento delle condizioni delle lavoratici e dei

lavoratori del comune di Giulianova o il togliere le castagne dal fuoco ad una amministrazione che con-

tinua a registrare ritardi nelle politiche di valorizzazione e sviluppo del personale?

CISL FP e UIL FPL, hanno tutto il diritto di fare sindacato come meglio credono, ciò che non è tolle-

rabile è che si raccontino alle lavoratrici e ai lavoratori menzogne tirando in ballo la CGIL.

Il segretario della FP CGIL Teramo

Mauro Pettinaro