A DUE MESI DAL SEQUESTRO I RAGAZZI DEL DELFICO RIVENDICANO LA BELLEZZA DEL SAPERE

L'atrio del Pascal risuona di "belles lettres". A un mese esatto dalla nuova collocazione, i ragazzi del Liceo Classico e del Musicale, in collaborazione con il Patto per la lettura di Teramo, hanno deciso di dedicare oggi 11 dicembre un momento di condivisione per promuovere lettura nelle nuove generazione.

"Era un'attività già programmata per i mesi passati" spiega la referente prof. Claudia Cutina "ma tra le varie vicissitudini è stata rimandata a questa data simbolo di una stabilità ritrovata e ringraziamento per le scuole ospiti."

I brano scelti dai ragazzi ruotano tutti attorno al tema della scuola, indagando le relazioni tra compagni, ma anche con gli adulti.

Coordinati dai rappresentanti del Patto per la lettura, che hanno lasciato ai giovani protagonisti la totale libertà di autogestirsi, ne è derivata una riflessione sulla scuola non più vista solo come un luogo d'apprendimento di nozioni e competenze, ma un vero e proprio nodo di una rete sociale in cui maturare ed evolvere il proprio profilo individuale, intrecciando relazioni costruttive per una crescita personale, nell'ottica di acquisire una cultura umanistica e umana.

E.D.G.