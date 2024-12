L'AZIENDA UNIGROSS PRESENTA PROPOSTA DI ACQUISTO DEL BRAND CONBIPEL

UNiGROSS, di Genko srl società di riferimento del brand, nell’ambito della vertenzaConbipel, ha avanzato in questi giorni una proposta di acquisto dello storico marchio piemontese e presentato un piano di rilancio commerciale dettagliato all’attuale proprietà Btx Italian Retail and Brands S.p.A.

UniGross è presente sul mercato italiano del retail da oltre 40 anni, conta su 150 negozi dislocati in 15 regioni italiane, per un fatturato di circa 50 milioni di euro. Dal 1995 si è specializzata anche sull’assistenza commerciale e fornitura a piccole e medie catene di negozi, in prevalenza magazzini della rete UNIGROSS in franchising o affiliati. La commercializzazione dei prodotti dell’azienda riguarda soprattutto diverse macro-categorie: biancheria e tessile per la casa, intimo, pigiameria e accessori, prodotti per la famiglia ed abbigliamento sportivo, sia di prestigiosi marchi italiani che di proprietà diretta. L’azienda è presente anche nell’e-commerce con una piattaforma dedicata alla vendita online dei propri prodotti e di importanti marchi nazionali.

“Sinergia è la parola chiave della nostra proposta di acquisto di uno storico e prestigioso brand italiano come Conbipel – spiega Giuseppe Massullo, proprietario di UNiGROSS e Amministratore Unico Genko srl -. Siamo convinti che la peculiarità di UNiGROSS unita ad una visione commerciale di rilancio del brand Conbipel possa innescare una virtuosa strategia di affermazione sul mercato, con una novità nel segmento di riferimento. Il concreto interesse al brand Conbipel rientra in una pianificazione di espansione della nostra azienda che in questi anni si è consolidata e affermata nel mercato italiano evidenziando una crescita costante”.