DANNEGGIA UNA TESLA, MA LA STESSA AUTO REGISTRA UN VIDEO DA SOLA E LO FA DENUNCIARE

I Carabinieri della Stazione di Teramo hanno denunciato un uomo per danneggiamento aggravato di una “Tesla” lasciata in sosta nel parcheggio multipiano dell’ospedale di Teramo, il cui proprietario accortosi dell’accaduto si era rivolto ai Carabinieri. Ad inguaiare l’uomo è stata proprio la tipologia di auto presa di mira, infatti alcuni modelli della Tesla hanno una sorta di telecamera che funge da “sentinella” quando il veicolo e in sosta e l’auto potrebbe essere attaccata da ladri o come in questo caso da vandali. L’uomo ritratto nel video viene chiaramente immortalatodalla telecamera dell’auto quando con un oggetto acuminato riga la fincata della vettura. Non si conoscono i motivi dell'atto vandalico.