DELFICO / ECCO LA PERIZIA INTEGRALE…E LE CHIARISSIME CONCLUSIONI “NESSUN RISCHIO DI CROLLO NÉ PER L’INCOLUMITÁ”

A beneficio dei tanti commentatori, più o meno recenti, e degli interpreti tuttologi, visto che in questo momento, in Provincia, c’è chi si arrampica sugli specchi per mettere in dubbio il nostro articolo sulla perizia, ecco le conclusioni così come sottoscritte dai tre tecnici. Come noterete, non si parla di ulteriori indagini ma si precisa che non c’è “l… alcuna concreta probabilità di danno per l'incolumità pubblica (v. pag. 9 Ordinanza di sequestro del Tribunale di Teramo del 03/10/2024) né tantomeno pericolo di crollo dell'edificio (v. pag. 5 Ordinanza di sequestro del Tribunale di Teramo del 03/10/2024)…”

Ad ogni buon conto SCARICA QUI LA PERIZIA INTEGRALE