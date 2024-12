VIDEO / “UN TAVOLO PER IL GRAN SASSO, ENTRO IL 2025 VIA I CANTIERI DALL’A14” IL SOTTOSEGRETARIO ALLE INFRASTRUTTURE AL CONVEGNO DELLA CCIAA

Un tavolo interistituzionale sul Traforo del Gran Sasso, che valuti una volta per tutte la condizione generale di un’infrastruttura per molti motivi strategica e, soprattutto, definisca un piano degli interventi. Lo propone l’onorevole Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, intervenuto oggi a Teramo al convegno “Le infrastrutture per il trasporto e la logistica a servizio dell'economia dell'Abruzzo”, interessante Tavolo tecnico con gli stakeholder territoriali, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso, della presidente Antonella Ballone. Parlando dell’A14, lo stesso sottosegretario ha previsto una definitiva chiusura di tutti i cantieri entro il 2025, mentre per la ferrovia Pescara Roma c’è la volontà del Governo, ma la disponibilità economica per ora è di un miliardo sui 16 previsti. All’incontro hanno preso parte anche esponenti del governo regionale, di Uniontrasporti, di Strada dei Parchi e il Commissario straordinario di Governo per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi