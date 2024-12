VIDEO-FOTO/ ADSU, AD AGOSTO 2025 SARA' CONCLUSO IL PRIMO LOTTO DELL'EX RETTORATO E COSTRUITO UN CAMPUS SPORTIVO NEL PARCHEGGIO, ECCO TUTTE LE INIZIATIVE CULTURALI NEI 16 COMUNI INTERNI

"Ex rettorato, per la conclusione del primo lotto mancano pochi mesi: ad agosto 2025 sarà riconsegnato il primo corpo. Non si vuole fare uno studentato solo come alloggio ma saranno costruiti dei servizi collaterali. Chiuderemo un finanaznaimento importare per creare un campus sportivo nell'ex parcheggio di viale Crucioli con una copertura in legno o pvc perchè bisogna spinegere gli studenti alla socializazzione dopo aver vissuto il periodo del Covid.

Sono 16, invece i comuni delle aree interne coinvolti dall'Adsu con eventi musicali e teatrali. Il Magnifico Rettore ha accolto con entusiasmo questo progetto "Pro Ter", che prevede tra l'altro vaucher di 200 euro per ogni studenti residente nelle aree interne da spendere nelle associazioni e aree sport. Particolare attenzione è stata prestata agli studenti con disabilità.

Nella conferenza di oggi - in cui sono intervenuti il Dott. Vincenzo Di Giacinto Presidente ADSU Teramo, l’Avv. Renata Durante Direttore ADSU Teramo (nell'intervista), Marilena Rossi Consigliere e Segretario V Commissione Regione Abruzzo, Emiliano di Matteo Consigliere Regione Abruzzo, Paolo Costanzi Direttore del dipartimento Enti Locali, Sociale e Cultura della Giunta Regionale Abruzzo, la Prof.ssa Anna Ciammariconi, dip. Scienze Politiche Università di Teramo, il Maestro Carlo Michini Direttore Artistico e Angelo De Marcellis Presidente del CSI Teramo - sono state lanciate due importanti iniziative per la Cultura e per lo Sport.

In particolare dal 12 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 si terrà la “Christmas Edition” del “32 - Festival diffuso di musica e teatro”.





CALENDARIO “Christmas Edition”:



12 dicembre ore 20.30 – Teatro Comunale, Atri

Euphonia Suite Eugenio Finardi – voce, Raffaele Casarano – sax

Giovanni Giuvazza Maggiore - chitarre





13 dicembre ore 21.00 – Chiesa S. Maria La Nova, Cellino Attanasio

Puccini, sacro e profano Coro della Virgola, Orchestra Sinfonica “Benedetto Marcello”, Giorgia Rastelli - soprano, Lucio Di Giovanni - basso, Tommaso Mangifesta - tenore, Pasquale Veleno – direttore.

14 dicembre ore 18.00 - Chiesa S. Vittoria, Castilenti

Duke Fisher Heritage Gospel Singer





22 dicembre ore 17.00 - Chiesa S. Giovanni Battista, Castelli

Concerto di Natale Coro della Virgola, Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”, Giorgia Cinciripì - soprano, Claudia Di Carlo – soprano, Pasquale Veleno – direttore, Musiche di Vivaldi, Schubert, Haendel, Mendelssohn





23 dicembre ore 21.00 - Sala Polifunzionale, Montefino

Joyful Gospel Choir





28 dicembre ore 18.00 – Sala Polifunzionale, Castiglione Messer Raimondo

Le donne di Puccini – Gran Galà Lirico The National Symphony Orchestra of Public Company “Teleradio Moldova”, Monia Massetti – soprano, Eva Dorofeeva – soprano, Clara Vitale – soprano, Silvana Froli – soprano, Giorgio Colangeli – voce narrante, Gheorghe Mustea – direttore





2 gennaio ore 21.00 – Teatro Comunale, Pineto

Concerto di Capodanno Ukrainian Radio Symphony Orchestra di Kiev, Volodymyr Sheiko – direttore





3 gennaio ore 21.00 - Teatro Comunale, Bisenti

Nino Buonocore In Jazz Nino Buonocore – voce e chitarra, Pino Tafuto – pianoforte, Antonio de Luise – contrabbasso, Amedeo Ariano – batteria, Flavio Boltro – tromba, Max Ionata – sax





Il festival proseguirà nel 2025 con l’integrale delle nove sinfonie di Beethoven a cura dell’Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva di Atri, il progetto Morricone Story con Nello Salza, Gheorghe Zamfir, Ludovico Fulci e Susanna Rigacci, Tullio de Piscopo e tanti altri cantautori, spettacoli di teatro ragazzi e appassionanti reading a cura di Francesca Satta Flores dedicati a Dante Alighieri.





SPORT



Il C.S.I. di Teramo, ha già realizzato diversi eventi sportivi, anche in collaborazione con Amministrazioni Comunali, Scuole e Associazioni del territorio; raccogliendo una grande partecipazione (tornei sportivi, eventi musica e sport, incontri di sensibilizzazione allo sport, convegni, escursioni, corsi da istruttori sportivi).

Sono stati coinvolti anche personaggi di spicco del mondo sportivo come il campione olimpico di pugilato Roberto Cammarelle, il c.t. della nazionale di paraciclismo Pierpaolo Addesi, la campionessa olimpionica Francesca Palumbo, l’atleta paralimpica e presentatrice Tv Giusy Versace e l’atleta olimpico Andrew Howe.

Nella conferenza odierna è stata lanciata la APP “APT SPORT” e i Voucher da 200€ come incentivo alla pratica sportiva per i giovani universitari residenti nei Comuni coinvolti da ADSU PRO TER; i buoni sono utilizzabili presso circa 200 Associazioni sportive distribuite sul territorio che hanno aderito al progetto.





Chi sono i destinatari DELLA APP?





• Possono fare richiesta dal 16.12.2024 al 7.01.2025 solo gli studenti iscritti all’Università di Teramo - residenti nei Comuni aderenti al progetto, nati tra il 1995 e il 2007.





• Eventuali voucher non richiesti nella prima fase saranno disponibili dall’8.01.2025 al 19.01.2025 per tutti i giovani - anche non universitari, residenti nei Comuni del progetto e nati tra il 1995 e il 2007.





Come partecipare?





• Basta scaricare l’app APT SPORT su App Store e Google Play Store;





• Registrarsi e richiedere il voucher, scegliendo una ASD/SSD* per partecipare ad

attività sportive. (*in allegato elenco delle Associazioni e Società aderenti)