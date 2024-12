FUSIONE TEAM -MOTE, MALAVOLTA: «BENE, PURCHE' NON COMPORTI COSTI PER I CITTADINI»

Dall'assemblea degli azionisti del Mo.Te. è emersa la chiara volontà di procedere all'aggregazione con la

Teramo Ambiente, un fatto positivo a patto che vengano rispettate delle condizioni imprescindibili, come già

più volte ribadito in Consiglio Comunale.

In primo luogo la sostenibilità economico-finanziaria della nuova entitá senza ulteriori gravami per i bilanci

della Teramo Ambiente, del Comune di Teramo e di fatto dei cittadini teramani oltre quelli già sostenuti nel

2024. Questo di fatto comporterà una rimodulazione delle tariffe Tari per tutti quei comuni che hanno avuto

un costo del servizio inferiore al gettito.

In secondo luogo il completamento dei progetti d'investimento in corso nonché la riduzione dei costi

amministrativi duplicati (inclusi quelli della governance) al fine di portare ad un miglioramento del servizio e

ad un livello tariffario che deve tendere alla riduzione. Teramo deve continuare ad avere tariffe tari inferiori

alla media regionale e nazionale.

Ci sono gli spazi di manovra per il raggiungimento di questi obiettivi se si agirà con determinazione e

tempestività a livello operativo ma anche, e soprattutto direi, a livello politico nel confronti con gli altri

Comuni azionisti.

Massima fiducia nella governance di TeAm e Mo.Te. nonché nei professionisti incaricati, che avranno il

delicato compito di gestire un'operazione cruciale per l'ambiente, il lavoro di decine di dipendenti e non

ultimo per le casse comunali e dei cittadini teramani.

Il Consiglio Comunale saprà analizzare il piano dell'aggregazione nell'esclusivo interesse di Teramo e dei

teramani.

Luca Malavolta

Consigliere

INSIEME POSSIAMO