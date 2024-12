TERAMO ACCOGLIE “COLLINANDO” PRIMO FESTIVAL DEI VINI DELLE COLLINE TERAMANE

Da giovedì 19 a domenica 22 dicembre, Teramo ospita la prima edizione di Collinando, un evento nato dalla passione di Giancarlo Pierannunzi, collaboratore di Virtù Quotidiane e promotore del territorio e dell’enogastronomia locale. L’iniziativa si propone di valorizzare il potenziale enologico delle colline teramane e delle eccellenze gastronomiche. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino e della buona cucina, pensato per esaltare la qualità e la varietà di un territorio ricco di storie da raccontare.

“Collinando è un’idea che mi frulla in testa da anni,” racconta Giancarlo. “Ho ideato e porto avanti Sdijuno in cantina, un’occasione per mettere in connessione i ristoratori con le cantine locali e raccontare la ricchezza della varietà dei nostri vini, spesso sconosciuti ai più. Tuttavia, mancava un evento che iniziasse ad accorciare la distanza tra produttori e appassionati. Con la preziosa collaborazione di Alfonso Nori, titolare del Bar San Matteo, abbiamo deciso di creare questa prima edizione di Collinando per connettere le persone alle sfumature variegate delle nostre cantine. C’è bisogno di cultura e conoscenza in ogni ambito, e in questa occasione partiamo dal vino”.

L’evento, che si svolgerà nello storico Bar San Matteo in Largo San Matteo, lungo Corso San Giorgio, nel cuore del centro storico di Teramo, accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra sapori autentici e storie affascinanti, abbinando vini e specialità della tradizione teramana.

“Qui da noi il campanilismo si fa solo a parole,” sottolinea Giancarlo. “Spesso si propongono a casa e al ristorante vini di altri territori, quando invece dovremmo prima raccontare la bellezza e le particolarità della nostra terra, il suo abbinamento perfetto con la cucina locale e poi pensare al resto!”.

Il programma

Ogni pomeriggio, dal 19 al 22 dicembre, a partire dalle 18,00, Collinando accoglie i visitatori con i suoi vivaci banchi d’assaggio. I partecipanti potranno non solo degustare, ma anche acquistare le bottiglie presentate, insieme ad altri tesori enologici delle cantine protagoniste.

Giovedì 19 dicembre – Il Montepulciano che non ti aspetti

Alle 19,30, una “passeggiata” in collina esplorerà tre diverse espressioni di Montepulciano della Val Vibrata, svelando la versatilità di un territorio straordinario, dai vini affinati in damigiana alla rinomata Docg.

I vini in degustazione che saranno raccontati direttamente dai produttori

• McCalin – Meneinfischio: Montepulciano d’Abruzzo 100%, viti vecchie (46-60 anni), 1-3 giorni di macerazione delle bucce, annata 2021

• Cantina Rasicci: Montepulciano d’Abruzzo Doc, affinato 23 mesi in damigiana

• Vini Monti – Senior: Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Docg Riserva, annata 2016

Il servizio di mescita sarà curato dalla Fisar Teramo.

Considerando la concomitanza con la festa del patrono di Teramo con relativa fiera sul corso, San Berardo, questa batteria inizierà un po’ più tardi, ma l’attesa sarà ricompensata con una squisita zuppa di fagioli e porcini, servita con croccante pane tostato e olio extravergine di oliva teramano. Inoltre, sarà offerto un gustoso mini burger bun farcito con pulled di pecora.

Venerdì 20 dicembre – Orange, Macerati e Anfore

Alle 18,00, sarà la volta degli orange wine, con una selezione di quattro etichette provenienti dalle colline teramane. Questi vini, prodotti con tecniche antiche e affinamenti in anfora, stupiranno per la loro modernità e profondità.

I produttori saranno presenti per raccontare le loro storie e filosofie di produzione

• Cantina Cioti – Orange: Malvasia, annata 2022

• Ausonia – Machaon: Pecorino Colli Aprutini Igp, macerato e affinato in anfora, annata 2022

• Vinum Hadrianum – Pontius: Montonico Igt Colline Teramane, macerato e affinato in anfora, annata 2022

• Tenuta Trium: Trebbiano macerato, annata 2022

Il servizio di mescita sarà curato dalla Fis Abruzzo Adriatico.

Sarà servito un aperitivo freddo e caldo con una deliziosa polenta ripassata al forno con fonduta di formaggio locale e cipolle caramellate, con un’opzione vegana, vellutata di zucca con olio extravergine di oliva locale e pani speciali tostati.

Sabato 21 dicembre – Metodo classico e rifermentato in bottiglia

Un sabato frizzante con una masterclass imperdibile dedicata agli spumanti metodo classico e rifermentati in bottiglia, raccontati direttamente dai loro produttori.

Dalle 18,00, i partecipanti potranno assaporare bollicine locali, ideali per un aperitivo natalizio

• Colli Aprutini – Abbazia di Propezzano Pas dosé: vino spumante da Passerina rifermentata in bottiglia, dosaggio zero, annata 2022

• Metodo Classico – Cantina Centorame Anna Pas dosé: Pecorino Millesimato dosaggio zero, annata 2019 (50 mesi sui lieviti)

• Metodo Classico – Ciccone Vini Pilatum Pas dosé: Montonico Dop dosaggio zero, annata 2019 (36 mesi sui lieviti).

• Un’occasione unica da non perdere: la spettacolare “Sboccatura alla volée” del futuro Metodo Classico – Cantina Cioti Filiberto Pas dosé Montonico, Millesimato dosaggio zero, annata 2022 (20 mesi sui lieviti).

Il servizio di mescita sarà curato dalla Assosommelier Teramo.

Sarà offerto un aperitivo freddo accompagnato da scaglie di grana di mucca teramano, una fragrante ciabatta con porchetta artigianale calda ed un’opzione vegana disponibile per tutti.

Domenica 22 dicembre – Tradizione e Innovazione

La giornata inizia con la tappa teramana del secondo Campionato regionale della Genziana fatta in casa, un omaggio alla tradizione degli amari abruzzesi. La gara, promossa dalla Compagnia della Genziana, vedrà la giuria al lavoro dalle 16,00 alle 17,30 per decretare il miglior amaro.

Alle 17,30, una deliziosa degustazione di vini cotti teramani, arricchita dalle appassionanti storie dei produttori, guiderà i visitatori in un viaggio sensoriale tra formaggi locali e dolci tipici della tradizione

• Cantina Cioti – Pathernus vino cotto

• Cotto d’Amore vino cotto

• Cantina Strappelli La Pinciara vino cotto

Il servizio di mescita sarà curato direttamente dallo staff del Bar San Matteo.

Durante la degustazione, sarà servito formaggio locale in abbinamento, dolci tipici della tradizione teramana e bocconotto montoriese. La serata si concluderà con un aperitivo speciale a base di gin tonic: Radix (Staniscia), Liquorificio 4.0, e Bacocco, prodotti esclusivamente in provincia di Teramo.

Ogni sera dopo la degustazione ed i banchi d’assaggio verranno messi in palio dei premi per i presenti.

Informazioni e Prenotazioni

I posti per le degustazioni sono limitati. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 338-9865745.