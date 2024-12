PANETTONE PER TUTTI OGGI IN PIAZZA MARTIRI: “VIA MILANO” FESTEGGIA IL SUO PRIMO ANNO TERAMANO



Un anno di dolcezza. Un anno di coccole per il palato. Un anno di piaceri per l’anima. Via Milano, il tempio delle dolci emozioni, la pasticceria di piazza Martiri (inizio via Comi) festeggia oggi il suo primo anno teramano. Dodici mesi fa, quando Daniela Vatuku, regina delle segrete alchimie degli ingredienti e creatrice di capolavori dolciari, decise di tentare l’avventura teramana, dopo aver conquistato le platee moscianesi, la sua fu una grande sfida. Teramo non è città facile da conquistare, la concorrenza, anche di altissimo livello, non manca, ma per la donna che ha avuto il talentuoso coraggio di preparare una nostra “pizza dogge” per il suo maestro, Iginio Massari, le sfide non sono mai state un limite, anzi: sono uno stimolo. Un traguardo da raggiungere. Oggi, un anno dopo, quel traguardo non è stato solo raggiunto, ma è stato trasformato in una porta spalancata sull’eccellenza. Puntando sulla qualità altissima, infatti, via Milano ha saputo creare una sua clientela affezionata, che vive con partecipata devozione il momento quotidiano dell’incontro con le creazioni di Danjela, fino a diventare un appuntamento irrinunciabile. Per celebrare questo suo primo anno teramano, via Milano ha organizzato per oggi, a partire dalle 16, una festa che sia al tempo stesso di “compleanno” e natalizia, visto che offrirà una fetta dello straordinario panettone artigianale a quanti vorranno condividere questo momento festoso. Dolce come una tradizione. Complimenti a Danjela e a tutto il suo staff. Buon compleanno via Milano.