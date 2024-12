VIDEO-FOTO/ AD ANNO NUOVO PARTONO I LAVORI PER L'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO GEMMA MARCONI, UN PROGETTO GREEN DELL'ASP1. CASTELLI ANNUNCIA FONDI PER LA SAVINI E PER FORNACI CONA

Partono subito dopo le feste natalizie i lavori che predono l'abbattimento e la ricostruzione dell'asilo nido Gemma Marconi grazie allo stanziamento di tre milioni di euro dell'Usr. Con il Gemma Marconi si darà il via anche ad un'altro importante intervento, in questo caso di ristrutturazione sul Regina Margherita con un finanziamento superiore ai tre milioni. Lo hanno annunciato oggi nel corso di una conferenza in loco il Commisario dell'Asp 1: Roberto Canzio, con il commissario per la ricostruzione Guido Castelli oltre all'assessore regionale Umberto D'Annuntiis, la consigliera regionale Marilena Rossi e il consigliere regionale Paolo Gatti con tutti i vertici dell'Usr tra i quali Vincenzo Rivera e Piergiorgio Tettarelli, presente anche il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia. Altri fondi sono stati annunciati, sempre da Castelli per la ristrutturazione della media Savini. In via di valutazione invece la proposta da parte del Comune di Teramo all'indirizzo dell'Usr per lo spostamento del finanziamento di due milioni di euro dal comitato di quartiere di via Tevere a Fornaci Cona, decisione che sarà assunta il 23 dicembre prossimo.