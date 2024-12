VIDEO-FOTO/ ECCEZIONALE REPORTAGE, SIAMO ENTRATI AL REGINA MARGHERITA L'EX SCUOLA CHE E' NEL CUORE E NELLA MEMORIA DI GENERAZIONI DI TERAMANI

Partirà ad inizio anno la gara per l'affidamento dei lavori che servirà a ristrutturare il Regina Margherita, ex orfanotrofio, ex collegio femminile e poi ex asilo ed ex scuola media. Chiuse nel 2016 quando al suo interno c'era una materna. Oltre 10 milioni di euro l'importo dei lavori. Diventerà una bella Rsa nel cuore di Teramo con 40 posti letto e poi ulteriori 20 posti in via Taraschi. Duecento saranno i posti di lavoro ed un indotto importante che ridarà un giusto impulso ad un centro storico che sta muorendo. I tempi saranno lunghi e serviranno non meno di tre anni dalla partenza dei lavori.

Siamo entrati nell'edificio oramai pericolante. Ecco che abbiamo trovato.

