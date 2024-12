FOTO/ VANDALIZZATE LE INSTALLAZIONI DEL NATALE TERAMANO IN PIAZZA MARTIRI: DENUNCIATI GLI AUTORI

Per la seconda notte consecutiva hanno vandalizzato le installazioni del Natale Teramano danneggiando in particolare il cervo con la slitta in piazza Martiri. Tutte le aree delle installazioni luminose sono coperte da videocamere e questa mattina sono partite le denunce nei confronti dei colpevoli (ben riconoscibili). Lo rende noto l'assessore comunale Antonio Filipponi.