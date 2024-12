DIOCESI TERAMO-ATRI, LUCA PISTILLI E GIORGIO DRAGONI NUOVI DIACONI

La Chiesa diocesana di Teramo-Atri, grata per il dono della vocazione in Cristo Gesù, annuncia con gioia che sabato 14 dicembre 2024, alle ore 18.30 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Teramo, Giorgio Dragoni e Luca Pistilli saranno ordinati diaconi per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Per Giorgio Dragoni si tratterà di una tappa intermedia verso il sacerdozio, mentre Luca Pistilli resterà permanentemente diacono a servizio del Vescovo e della vita liturgica e pastorale della diocesi.

Giorgio Dragoni è nato a Sant’Omero (TE) il 19 agosto 1998 ed è cresciuto a Floriano di Campli (TE). Nella locale parrocchia di Sant’Andrea Apostolo intraprende il suo cammino spirituale frequentando il catechismo e partecipando attivamente alla vita parrocchiale. Si è diplomato al Liceo delle Scienze Umane presso il Liceo Statale “Giannina Milli” di Teramo, per poi decidere di prestare la propria opera nel Servizio Civile Nazionale presso il Santuario di Lourdes, dove vivrà anche un tempo di discernimento spirituale. Nell’ottobre del 2018 inizia il suo cammino formativo nel Pontificio Seminario Regionale Abruzzese- Molisano “San Pio X” di Chieti, completando gli studi teologici. Attualmente è iscritto al primo anno di Licenza in Teologia Pastorale della Cura e della Salute presso l’Istituto Pastorale "Redemptor Hominis” della Pontificia Università Lateranense.

Luca Pistilli è nato a Moenchengladbach, in Germania, il 23 settembre 1975. È cresciuto a Pagliare di Morro d’Oro (TE) ed ha frequentato l’Istituto Tecnico Superiore “Montani” di Fermo (AP), l’Università Politecnica delle Marche di Ancona e l’Istituto di Scienze Religiose dell’Apollinare della Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Dal 1998 è socio dell’Azione Cattolica Italiana, ivi responsabile a vari livelli parrocchiale e diocesano, e dal 2018 appartiene alla Comunità Apostoli della Passione dell’Amore Misericordioso, di cui dal 2021 è il presidente. Nella nostra diocesi ha partecipato attivamente alle attività pastorali della parrocchia di Santa Maria Assunta in Roseto degli Abruzzi e dal 2012, sposandosi con Antonella Mariani, è ivi stabilmente residente. Dal 2017 collabora con la curia diocesana con l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, il Servizio Informatico ed il Centro Missionario Diocesano, quivi direttore dal 28 agosto 2024.