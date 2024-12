ATTENZIONE / LAVORI PNRR, INTERRUZIONI IDRICHE PROGRAMMATE A TERAMO E GIULIANOVA

Nell’ambito del progetto Pnrr per la ricerca perdite e la distrettualizzazione delle reti, sono in programma dei lavori sul territorio dei Comuni di Teramo e Giulianova.

Per questo motivo, potrebbe mancare l’acqua nei seguenti giorni e località:

COMUNE DI TERAMO



Martedì 17 dicembre

dalle 16 alle 18,

- Piana Piccola di Forcella, Caprafico;

COMUNE DI GIULIANOVA





Lunedì 16 dicembre

dalle ore 9 alle ore 16

•⁠ ⁠Colle San Tommaso (da via Paduni a via Traversa Mari)

•⁠ ⁠Giulianova Paese (da Piazza della Libertà a via Gramsci, fino all'Ospedale)





Martedi 17 dicembre

dalle ore 9 alle ore 16

•⁠ ⁠⁠Via Amalfi

•⁠ ⁠⁠Via Trieste

Mercoledì 18 dicembre

dalle ore 9 alle ore 16

•⁠ ⁠Lungomare Spalato

•⁠ ⁠⁠Via Gramsci

Durante l'intervento, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche nelle zone limitrofe a quelle indicate.

