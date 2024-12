IL MASTELLO RUR IN DISTRIBUZIONE PER I RESIDENTI DI VILLA MOSCA, DA MERCOLEDI 18 DICEMBRE

Per il quartiere di Villa Mosca la distribuzione dei mastelli RUR, presso il Parco della Scienza, comincerà da mercoledì 18 dicembre e non da lunedi. Questo perché, per gli abitanti di Villa Mosca, oltre al mastello, verrà fornito anche un telecomando o un'app abbinata (è una sperimentazione riservata al nostro quartiere visto che è risultato uno dei più bravi nella raccolta differenziata e per lunedì non riescono ad essere pronti). Per tutti gli altri quartieri sono invece in distribuzione al Parco della Scienza, a San Nicolò (Cafè) e in piazza Garibaldi.