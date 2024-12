RAPINANO LA BDM BANCA MA VENGONO PRESI A POCHI METRI, SI STAVANO DIVIDENDO I SOLDI

Avevano preso la cassa della banca come un luogo al quale accedere e prendere i contanti necessari. E così hanno fatto due persone alla filiale di BdM Banca in via Galilei, ma grazie alla celerità dei carabinieri sono stati fermati poco dopo aver portato via dalla cassa 1.500 euro, alla vicina stazione ferroviaria di Giulianova.Tutto è accaduto in pochi minuti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri una donna giuliese, L.D.G. di 50 anni, di etnia rom, e un uomo del posto, E.D.C. di 52 anni, dopo aver atteso il proprio turno, si sono avvicinati allo sportello per cambiare un assegno. Il cassiere si è voltato e l'uomo, allungando il braccio, ha preso dalla cassa circa 1.500 euro in pezzi da 50. I due sono fuggiti ma i carabinieri, vista anche la vicinanza della banca all'attuale caserma, sono arrivati in pochi minuti. Grazie alla visione delle telecamere della filiale, i militari sono riusciti subito a identificare i due noti alle forze dell'ordine. A pochi metri dalla banca, al di là della statale 16, alla stazione ferroviaria sono stati identificati e denunciati proprio mentre si stavano dividendo i soldi appena rubati.