VERSO IL GIUBILEO / OTTO IMPERDIBILI APPUNTAMENTI IN ABRUZZO



Verso il Giubileo, otto imperdibili appuntamenti in Abruzzo promossi dall’Assessorato regionale Beni e Attività Culturali e di Spettacolo che accompagneranno l’avvicinarsi dell’anno giubilare.

“Otto appuntamenti dallo straordinario valore culturale in altrettante suggestive Chiese abruzzesi per il programma di eventi ‘Verso il Giubileo’. Da Uto Ughi a Stefano Bollani e Raphael Gualazzi, spettacoli teatrali e Galà lirico, tanti gli eventi in programma tra L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti” dichiara Roberto Santangelo, Assessore ai Beni e alle Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo.

“Papa Francesco aprirà la Porta Santa - aggiunge l’Assessore Roberto Santangelo - e l’Abruzzo accompagnerà l’avvicinarsi di questo momento memorabile per il mondo Cristiano con un eccellente programma culturale” in collaborazione con il TSA - Teatro Stabile d’Abruzzo; l’Ente musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, il Conservatorio Braga di Teramo e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Il programma:

16 dicembre 2024 L’Aquila Uto Ughi e Bruno Canino in concerto nella Chiesa di San Silvestro alle ore 18.

20 dicembre al Ridotto del Teatro comunale dell’Aquila, ore 21, “Dialoghi di Pace” con Michele Placido, Giorgio Pasotti e Davide Cavuti Ensemble.

Sempre il 20 dicembre, ma nella Chiesa di San Domenico a Teramo, ore 21, il Concerto di Natale a cura del Conservatorio “G. Braga”.

Il 21 dicembre alle18 nella Cattedrale di San Giustino di Chieti, Roberto Cacciapaglia in Concerto.

Il 22 dicembre al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila, alle ore 21, il concerto di Raphael Gualazzi.

Il 23 dicembre, sempre all’Aquila, ma nella Chiesa di San Silvestro, ore 18, Gran Concerto di Natale a cura di Roma Tre Orchestra.

Il 27 dicembre nella Basilica del Volto Santo di Pescara, ore 18,30, Stefano Bollani in concerto.

Il 5 gennaio 2025 al Ridotto del Teatro comunale dell’Aquila, alle 18, Galà lirico, Le grandi arie d’opera.