SI CERCA UNA DONNA CHE SI E' GETTATA DUE GIORNI FA IN MARE

A Pescara sono ancora in corso le ricerche della donna che nella notte tra giovedì e venerdì si è gettata dal Ponte del mare Le ricerche sono state avviate dopo la visione dei filmati di una telecamera che, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, alle ore 2, ha ripreso la donna che si gettava dal Ponte del mare nel sottostante fiume Pescara, in prossimità della foce. Unasciugamano e delle ciabatte lasciate sono state lasciate sul Ponte del Mare di Pescara.

Consistenti le forze dell'ordine dispiegate da parte delle Autorità statali locali sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara. Stanno partecipando alle ricerche, sinora vane, del corpo le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, unità navali dei Vigili del Fuoco, ed il nucleo sommozzatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

Si sono alzati in volo anche l’elicottero della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco per continuare le ricerche fino all’imbrunire, come previsto dalla Convenzione di Amburgo, successivamente i motopescherecci in ingresso ed uscita dal porto garantiranno il loro ausilio e segnaleranno eventuali elementi d’interesse per riprendere le conseguenti operazioni di ricerca, da parte delle Autorità statali, alle prime luci di domani mattina.