NATALE A GIULIANOVA/ INAUGURATA LA GRANDE RUOTA PANORAMICA A PIAZZA DEL MARE, DUE MOSTRE DI TOSCANI E PISTOLETTO ED IL GRANDE CONCERTO DI CAPOSSELA

Inaugurata oggi a Giulianova, a Piazza del Mare la ruota panoramica. Una ruota alta 35 metri, che è tra le dieci più alte d'Italia ed ha dei posti riservati a persone con disabilità. I ragazzi del Bambin Gesù potranno salirci gratuitamente come anche le persone in carrozzina. Non sono mancati gli zampognari ad animare l'apertura del Natale giuliese. Non è stato facile trovarli, ma alla fine ci siamo riusciti. Su Piazza del Mare dove, sono posizionati la ruota e il villaggio di Babbo Natale con la pista di pattinaggio su ghiaccio, ed una bella grande scritta "I love Giulianova", che resterà accesa per tutto il periodo delle feste e che poi troverà posto in altre zone della città. Ad annunciare tutto questo c'era l'assessore Marco Di Carlo con il Sindaco Jwan Costantini.

Confermato per il 29 in piazza Buozzi il concerto di Capossela. Il concerto è a pagamento a 25 euro, in pratica la metà di quello che si paga negli altri concerti dell'artista. Il 31 dicembre verrà salutato l'anno nuovo in piazza Fosse Ardeatine, con uno show denominato "90 mania", spettacolo che vedrà coinvolti gruppi, cantanti, vocalist, cori gospel con l'atmosfera gioiosa di quegli anni riproposti in musica. Non mancano le iniziative culturali. L'assessora Nausicaa Cameli informa che oltre alla mostra di Oliviero Toscani con oltre 20 quadri vi è anche un'altra mostra, quella di Pistoletto.

La mostra di Oliviero Toscani sarà inaugurata sabato prossimo nel Loggiato del Sottobelvedere e resterà aperta fino al 2 febbraio. Si tratta di una mostra antologica delle più importanti campagne pubblicitarie ideate e realizzate dal grande fotografo. La mostra di "Pistolettto" invece che realizza opere con le reti e altri attrezzi da pesca dei marinai e che, successivamente, saranno sistemate nel nascente Museo del mare sarà ospitato all'ex Nautico.