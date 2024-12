E' MORTO PASQUALE CORDONI, ERA IL TITOLARE DEL RISTORANTE LA GRANSEOLA

È morto all’improvviso Pasquale Cordoni, da oltre 15 anni patron del rinomato “La Granseola”, ristorante di pesce in centro a pochi passi dal Duomo. Conosciutissimo in città, lo chef ha avuto un attacco di cuore a Montorio, mentre lavorava per un catering nella festa di Natale dell'impresa Polisini. All'improvviso ha avuto un malore, e si è accasciato. Subito soccorso da alcuni medici presenti in sala, è stato sottoposto a massaggio cardiaco e sembrava essersi ripreso, ma all'arrivo dell'ambulanza ha avuto un altro attacco, purtroppo fatale, nonostante abbiano tentato di defibrillarlo. Amante del lavoro, professionista attento, con i suoi figli Federica e Piero ha costruito negli anni uno stile, imponendo una qualità e uno stile che l'hanno reso una vera e propria icona della cucina teramana, anche quando, negli ultimi anni, aveva deciso di differenziare la sua offerta prendendo in gestione "Condito". Cordiale, disponibile, affabile, Pasquale era amatissimo in città e la notizia della sua morte ha destato viva commozione in tutta Teramo.