TRENO / DA OGGI L'ORARIO INVERNALE: IN ABRUZZO QUATTRO FRECCIAROSSA IN PIU' PER LE FESTE

Sui sistemi di vendita di Trenitalia è già acquistabile il 90% dell’intera offerta delle Frecce per programmare i viaggi a partire da oggi, 15 dicembre, perrché oggi prende il via la nuova offerta invernale di Trenitalia, società del Gruppo FS. Con i nuovi collegamenti, in vigore fino a giugno, la possibilità di programmare le vacanze usufruendo della capillarità offerta e delle numerose promozioni disponibili per favorire una mobilità sempre più integrata, sostenibile e conveniente.

Un’offerta che vede l’aumento dei Frecciarossa, visto che ai 30 già in servizio con fermate in Abruzzo, si aggiungeranno quattro nuovi treno nelle giornate che delle partenze festive. In particolare, un Milano - Pescara e un Pescara Milano, e un Bolzano - Pescara e un Pescara - Bolzano. Questi due ultimi prevedono fermate anche a Giulianova.

Disponibile on line anche il 50% dei treni Intercity giorno e notte e il 90% degli Eurocity Italia-Svizzera.

Al trasporto nazionale si aggiunge l’offerta di viaggio del Regionale di Trenitalia con oltre l’80% dei collegamenti già acquistabili, che in Abruzzo vedono anche l’istituzione di due nuovi treni diretti tra Pescara e L'Aquila ogni giorno, con fermata di Sulmona.