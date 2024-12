NOMINATI I NUOVI AMBASCIATORI DEL VINO D'ABRUZZO

L'Abruzzo chiude il 2024 con la

seconda edizione dell'"Abruzzo Wine Academy". Ideato dal

Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, questo format ha offerto

un'immersione unica nella cultura del vino della regione,

coinvolgendo un gruppo selezionato di esperti, sommelier e

operatori del settore provenienti da Canada, Stati Uniti, Cina,

Giappone e Regno Unito.

Dal 2 al 5 dicembre scorsi, i partecipanti sono stati ospiti in

Abruzzo per un'intensa esperienza di formazione sul campo che si

è articolata tra masterclass, degustazioni e visite alle cantine.

Momenti di approfondimento tecnico si sono alternati a percorsi

tra le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio,

offrendo un quadro completo della produzione vinicola abruzzese,

dalle sue Denominazioni storiche ai vitigni autoctoni meno

esplorati. Protagonista delle attività didattiche è stato il

wine educator Filippo Bartolotta, che ha guidato due masterclass

incentrate sui principali vitigni e vini del territorio: il

Montepulciano d'Abruzzo, il Cerasuolo d'Abruzzo, il Pecorino

d'Abruzzo e il Trebbiano d'Abruzzo, fino a esplorare le sottozone

provinciali e le varietà autoctone come Cococciola, Montonico e

Passerina.

Al termine del percorso, i partecipanti hanno sostenuto un esame

finale per ottenere il titolo di "Ambasciatori dei Vini

d'Abruzzo", un riconoscimento che sottolinea il ruolo chiave

nella promozione internazionale dei vini regionali e nella

diffusione di una cultura del consumo consapevole. Questa rete,

che conta oggi oltre cinquanta professionisti provenienti dai

principali paesi importatori, rappresenta una forza trainante per

la valorizzazione internazionale dei vini abruzzesi.