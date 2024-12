METEO / TRE GIORNI DI BEL TEMPO, MA TEMPERATURE RIGIDE



OGGI DOMENICA 15 DICEMBRE:

Nord: Giornata con tempo stabile e spesso soleggiato. Un cielo

molto più nuvoloso interesserà soltanto il Triveneto. Gelate

notturne a ovest.

Centro: Soffierà il Maestrale e così avremo condizioni di bel

tempo con cielo poco nuvoloso, salvo ultimi annuvolamenti su

Abruzzo e Molise.

Sud: Tempo spiccatamente instabile e precipitazioni sparse,

anche temporalesche, soltanto sulle coste tirreniche,

occasionali su coste pugliesi



LUNEDI 16 DICEMBRE:

Nord: La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo ampiamente

stabile. Il cielo sarà poco nuvoloso, ci saranno possibili

nebbie o nubi basse in pianura, a tratti anche fitte e

persistenti.

Centro: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo

prevalente, infatti il sole splenderà indisturbato in un cielo

sereno o poco nuvoloso.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel

tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e soffieranno venti

moderati da nord.



MARTEDI 17 DICEMBRE:

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto

in Liguria e sulle coste adriatiche, sarà prevalentemente sereno

altrove. Possibili foschie

mattutine sulle zone di pianura.

Centro: Bel tempo prevalente, cielo sereno su gran parte delle

regioni e soltanto sulla Toscana la nuvolosità sarà più diffusa

e spesso compatta, anche con isolati episodi di pioviggine.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel

tempo, il cielo infatti si potrà vedere sereno o raramente poco

nuvoloso ovunque.

nei tre giorni, tremperature rigide e in calo.