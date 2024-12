ENTRA DAL PARRUCCHIERE E RUBA BORSA DI UNA CLIENTE CON 1700 EURO, LA DONNA L’INSEGUE MA LUI LA SPINTONA E SCOMPARE

È entrato in una parrucchieria di San Nicolò, e ha rubato la borsa di proprietà di una cliente, che tra le altre cose conteneva una somma in contanti di circa 1.700 euro. L’uomo, si è poi dato alla fuga con un piccolo furgone di colore chiaro, che aveva lasciato in sosta nei pressi del negozio. La derubata, accortasi del furto, si è precipitata all’esterno e ha cercato di fermare l’uomo, aprendo la portiera del furgone, ma il ladro l’ha spintonata facendola cadere a terra. La stessa donna ha riportato contusioni escoriate al ginocchio e gomito, medicate sul posto dal 118. I carabinieri della stazione di San Nicolo’ a Tordino e quelli della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Teramo, stanno acquisendo le immagini delle telecamere sia pubbliche che private della zona, per cercare di identificare il ladro.