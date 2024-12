DOMANI IN DUOMO I FUNERALI DELLO CHEF PASQUALE CORDONI

Si svolgeranno domani alle 11, in Duomo, i funerali di Pasquale Cordoni, notissimo chef teramano, da oltre 15 anni patron del rinomato “La Granseola”, ristorante di pesce in centro a pochi passi da piazza Martiri. La salma del conosciutissimo chef, è stata composta nella casa Funeraria Petrucci di Villa Pavone. Pasquale Cordoni si è spento ieri, per un attacco di cuore a Montorio, mentre lavorava per un catering nella festa di Natale dell'impresa Polisini. All'improvviso ha avuto un malore, e si è accasciato. Subito soccorso da alcuni medici presenti in sala, è stato sottoposto a massaggio cardiaco e sembrava essersi ripreso, ma all'arrivo dell'ambulanza ha avuto un altro attacco, purtroppo fatale, nonostante abbiano tentato di defibrillarlo.