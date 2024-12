STASERA AL PALASANNICOLÓ PATTINANO LE EMOZIONI

Ammirare le giovani atlete sui pattini , allenate da Donatella Gramenzi, donna speciale e professionista di rara sensibilità, è come osservare un’opera d’arte. Nel movimento, calcolato, ricercato, enfatizzato, riesci a cogliere la fatica della naturalezza e il sacrificio della cura, ma al tempo stesso la bellezza del lavoro che appaga e che riempie, che districa e che accarezza. Le allieve di Donatella, non a caso mamma di una campionessa mondiale del calibro di Ambra Florimbi, non sono soltanto, e già sarebbe eccezionale, attente alla tecnica, preparate al sacrificio, tenaci nell’allenamento, versatili nelle coreografie, determinate nelle competizioni, ma soprattutto ‘istantanee’ di felicità che solo una passione autentica può donare, di professionalità che solo la perseveranza può offrire, di armonia e di equilibrio nello stare elegantemente ‘in bilico’, che solo un bravo maestro può trasmettere e ‘portare fuori’. Per questo e per tanto altro non potete perdervi lo spettacolo di stasera al palasport di San Nicolò.

VaSav