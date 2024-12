E’ ABRUZZESE L’HATER CHE STALKERIZZAVA ALBA PARIETTI, IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Identificato e denunciato l’hater che stalkerizzava Alba Parietti. È un abruzzese, 55enne, che vive a Chieti, identificato grazie al lavoro della polizia, che è arrivata direttamente in casa dell’uomo.

La Parietti è stata vittima di attacchi su Facebook. “Tra i numerosi hater ce n’era uno che scriveva frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti”, ha spiegato - lui diceva di abitare vicino a casa mia, e ’idea che vivesse davvero vicino a me mi ha turbato. A questo punto, invece che ignorare, ho denunciato”. L’opinionista ha presentato querela l’11 ottobre, e le indagini hanno permesso di risalire in breve tempo al 55enne abruzzese, così l’indagine è passata alla Polizia di Chieti, che è arrivata a notificare la denuncia a casa dell’uomo.

“Lo vedrò per la prima volta in tribunale, ancora non so chi sia e che faccia abbia,” ha spiegato Parietti, aggiungendo che si tratta di un volto sconosciuto, come spesso accade con i cosiddetti "leoni da tastiera".