VIDEO - FOTO / È VALENTINA MORELLI LA PRIMA MISS ITALIA ROMNI

È Valentina Morelli la prima “Miss Romnì Italia”, ovvero la più bella ragazza rom italiana, vincitrice oggi a Teramo del primo concorso nazionale di bellezza con protagoniste le cittadine italiane di etnia rom, che si è svolto allo Sporting, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Promotrici dell'evento sono la stilista molisana Cetty Sarachella, presidente dell'associazione 'Rom in Progress' di Isernia, Giulio Di Rocco, presidente dell'associazione 'Amici di Zefferino' di Lanciano e Virginia Morello, vice presidente del partito Mistipè, in collaborazione con il Comune di Teramo. A portare il saluto anche il Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto.



"L'idea nasce per combattere i pregiudizi e i luoghi comuni che troppo spesso emarginano le donne rom - scrive Cetty Sarachella in una nota -, sottolineando il valore e la bellezza della loro cultura, si ispira, secondo le intenzioni di Giulia Di Rocco, al modello del concorso Miss Black America, organizzato negli anni '70 negli Stati Uniti per combattere il razzismo contro le donne afroamericane". Il programma è ricco di arte e musica e ci sarà anche una sfilata di moda con gli abiti firmati dalla stessa Sara Cetty. Le miss saranno valutate da una giuria tecnica, presieduta da Camillo Del Romano, noto organizzatore di eventi di moda come Miss Mondo e Miss Universo.

Tre i titoli assegnati: Miss Romnì Italia, Valentina Morelli, 22 anni, di Colli dal Volturno

Seconda classificata Miss Eleganza Sara Cetty, Pasqualina Guarnieri, 18 anni di Avezzano,

Terza classificata Miss Mistipè, Ramona Graviccia, 16 anni, di Roma.

La vincitrice del titolo di Miss Romnì Italia ha ricevuto un premio offerto dall'Associazione UCRI, rappresentata da Gennaro Spinelli, noto artista e musicista rom. L'iniziativa è sostenuta anche dalla cooperativa sociale di Isernia 'Il GECO' di Sara Ferri, impegnata sul territorio per l'inclusione.