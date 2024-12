NETRIX, IL CAVALLO DELL'UNIVERSITA' SALE DI NUOVO SUL PODIO



Dopo il successo di un mese fa a Fieracavalli Verona, Netrix di Santa Rosa, stallone Murgese del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, è salito sul podio della 69a Mostra Nazionale del Cavallo Murgese che si è svolta a Martina Franca (TA) dall’11 al 15 dicembre.

Nell’affollata categoria 6/7 anni Netrix è infatti risultato terzo classificato confermandosi tra i migliori soggetti per morfologia e attitudine (sella e attacchi).

«È il cavallo grigio “amato da tutti” – ha dichiarato Augusto Carluccio, direttore della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici dell’Ateneo di Teramo – sia perché è straordinariamente bello con il suo particolare mantello grigio ferro capezza di moro, sia per la sua indole, sempre rispondente alle chiamate del suo cavaliere pur nella maestosità e nevrilità di stallone».

«Netrix – ha aggiunto Carluccio – è stato inserito nel programma di produzione di soggetti con questo particolare mantello che saranno montati dai cavalieri della Fanfara a Cavallo del IV Reggimento Carabinieri. Grazie a una convenzione che l’Università di Teramo ha stipulato con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo stallone, infatti, si trova nel Centro di Selezione Equestre del Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca con il quale il Dipartimento di Medicina Veterinaria collabora da tempo. Di lui si prendono cura giornalmente Domenico Giacovelli e Vincenzo Laera, professionisti e uomini di cavalli che lo hanno portato nell’Olimpo dei soggetti Murgesi, magistralmente coordinati per gli aspetti sanitari dal Capitano Veterinario Alberto De Berardinis».